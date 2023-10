"Przede wszystkim chcę wykorzystać moje doświadczenie samorządowe na rzecz polskiego samorządu, ale też Łodzi i regionu. Zawodowo zajmuję się kwestiami społecznymi, ochroną zdrowia. Jeżeli będę miał możliwość, to chciałbym pracować w tych komisjach" - mówi na antenie internetowego Radia RMF24 Paweł Bliźniuk, debiutujący w roli posła z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Paweł Bliźniuk / Marian Zubrzycki / PAP

Paweł Bliźniuk to samorządowiec z Łodzi, w latach 2018-2023 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencji, aktualnie pełniący funkcje dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Łodzi. W wyborach parlamentarnych do Sejmu, startując z 7. miejsca listy Koalicji Obywatelskiej, zdobył 12 315 głosów, osiągając tym samym mandat posła.

Jestem dyrektorem Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi. Zajmuję się kwestiami informatyzacji miasta, cyberbezpieczeństwem i szeroko rozumianą odpornością przestrzeni publicznej na różne zagrożenia - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, wspomina także o swoich hobby: Sport w stu procentach. Bieganie, sztuki walki, boks także. Jeżeli mam tylko chwilę wolnego, to staram się aktywnie spędzać czas. Lubię też przeczytać dobrą książkę, aktualnie czytam "Nieznośną lekkość bytu" Milana Kundery".

Co zamierza robić Paweł Bliźniuk w nowym parlamencie?

Na pytanie o swoje cele jako posła w nowym parlamencie, gość Radia RMF24 zwraca szczególną uwagę na program in vitro: Dla mnie numerem jeden jest kwestia przywrócenia programu in vitro. Jestem współautorem obywatelskiego projektu ustawy, który jest w Sejmie. Chcemy w stu procentach przywrócić finansowanie całego procesu leczenia niepłodności, nie tylko samej procedury in vitro, ale diagnostyki, opieki psychologicznej. Więc tutaj nie będzie limitów. Chcemy do tego tematu podejść kompleksowo.

Łódzki poseł porusza także kwestie związków partnerskich, za których wprowadzeniem i legalizacją opowiada się Koalicja Obywatelska. "Tak. I to jak najszybciej. Mam nadzieję, że w pierwszych stu dniach uda się nam przygotować bardzo dobry projekt ustawy, bo jest to kwestia, która już dawno powinna być uregulowana. I myślę, że w tym nowym Sejmie, odświeżonym po wyborach, uda się takie kwestie uregulować".

Wśród postulatów KO jest legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży bez względu na powód. Zapytany o ten postulat Paweł Bliźniuk odpowiada: "To również nasze zobowiązanie i myślę, że jak najszybciej taka ustawa powinna się pojawić. Najważniejsze jest to, żeby pojawił się konkretny projekt. Tego oczekują od nas wyborcy. To jest jasne stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Z takim szliśmy do wyborów i myślę, że bardzo szybko będziemy chcieli się z tego wywiązać".

Jednym ze "100 konkretów na 100 dni" Koalicji Obywatelskiej jest rozdział Kościoła od państwa. Gość Piotra Salaka o lekcjach religii w szkołach mówi: "Jesteśmy za rozdziałem państwa od Kościoła. Jeżeli chodzi o religię, w ramach naszego programu sugerowaliśmy, że lekcje religii powinny być albo pierwsze, albo ostatnie w planie zajęć, tak żeby nie kolidowały dla osób, które nie chcą brać w tych lekcjach udziału ".

Opracowanie: Rudolf Zych