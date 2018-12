Nie ma paraliżu wymiaru sprawiedliwości z powodu protestu pracowników sądów - przekonywał w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Przez posłów opozycji był jednak krytykowany za niewystarczające działania resortu sprawiedliwości wobec rosnącej liczby zwolnień lekarskich urzędników.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / Archiwum RMF FM

Jak donosi dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, na razie pomysły resortu na to, jak poradzić sobie z tym nieoficjalnym protestem, są wyłącznie doraźne. Ministerstwo np. rozesłało do sądów pismo, w którym proponuje, by z brakami kadrowymi radzić sobie przez zatrudnianie nowych ludzi na umowy zlecenia.

"Solidarność" grozi falą protestów. "Miejscem do realizacji postulatów jest ulica" "Dialog w Polsce przestał być formą osiągania porozumień. Niestety rząd pokazał nam, że miejscem do realizacji postulatów jest ulica" - mówi RMF FM Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność". Związkowa centrala grozi protestami, które mają ruszyć wiosną przyszłego... czytaj więcej

To jednak - jak zauważa nasz reporter - tylko łatanie dziur, a nie odpowiedź na postulaty protestujących.

Równocześnie Joanna Augustynowska z Platformy Obywatelskiej sugerowała, że resort stosuje także inne metody.

Pracownicy, którzy zdecydowali się dołączyć do protestu, są zastraszani niewypłacaniem nagród, zwolnieniem dyscyplinarnym, kontrolą ZUS-u, rozwiązywaniem umów - mówiła.

Wiceminister sprawiedliwości tym zarzutom zaprzeczał.

Nie ma żadnych zwolnień dyscyplinarnych, nie ma żadnego szantażu, zastraszania - przekonywał.

Michał Wójcik ponadto przede wszystkim podkreślał, że w przyszłym roku pracownicy sądów mają otrzymać 5-procentowe podwyżki - a za niskie, niesatysfakcjonujące zarobki obwiniał opozycję.