Od soboty zacznie obowiązywać łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych.

Pas przygraniczny w okolicach miejscowości Chworościany na granicy polsko-białoruskiej / Artur Reszko / PAP

Jak przypomniał Urząd do Spraw Cudzoziemców, w najbliższą sobotę wejdzie w życie rozporządzenie, które pozwoli obywatelom Białorusi ubiegać się o nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy. Chodzi o osoby, które przebywają na terytorium Polski na podstawie wiz krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.



"Dotyczyć to będzie także przypadków gdy okres pobytu i ważności wizy krajowej uległ przedłużeniu w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego i wcześniej stanu epidemii, a obywatel Białorusi dalej przebywa w Polsce na podstawie przedłużonej w ten sposób wizy humanitarnej" - informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców.



"Dzięki nowej ścieżce legalizacji pobytu dla obywateli Białorusi zezwolenie będzie udzielane jednorazowo na okres 3 lat. Ponadto udzielenie zezwolenia będzie zwolnione z opłaty skarbowej. Opłacie nie będzie podlegać wydanie karty pobytu osobie, która uzyska takie zezwolenie. Posiadacz zezwolenia na pobyt czasowy będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Dodatkowo, od przyszłego roku osoba z takim zezwoleniem będzie miała możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca" - zaznacza rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.



Gdzie można starać się o zezwolenie?

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda ze względu na miejsce pobytu obywatela Białorusi. W urzędach wojewódzkich sprawy tego rodzaju załatwiają wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców, a w przypadku Mazowieckiego, Małopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - wydziały spraw cudzoziemców.



"Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się wraz z osobistym stawiennictwem w urzędzie wojewódzkim. Informacje o organizacji pracy urzędów wojewódzkich i przyjmowania przez nich wniosków można uzyskać bezpośrednio w tych instytucjach" - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców.



Z danych UdSC wynika, że obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą obcokrajowców w Polsce. Liczba Białorusinów mających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób. Zdecydowany wzrost skali migracyjnej w tym przypadku zauważalny jest od sierpnia 2020 r. Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z posiadaniem polskiego pochodzenia i Kart Polaka.