Rozbrat 20 w Warszawie, Arco by Paco Pérez w Gdańsku oraz Giewont w Kościelisku to restauracje, które otrzymały gwiazdki w prestiżowym Przewodniku Michelin. Eksperci docenili również Eliksir z Gdańska, przyznając pierwszą w Polsce Zieloną Gwiazdkę.

Warszawską restaurację Rozbrat 20 doceniono za wyważone połączenia smaków. W uzasadnieniu czytamy: "Każde połączenie smaków jest pięknie wyważone, a najwyższej jakości składniki stanowią podstawę naprawdę pysznych dań".

Do prestiżowego grona dołączyła restauracja ARCO by Paco Pérez, specjalizująca się łączeniu polskich i hiszpańskich smaków.



"Oryginalność widać w dokonaniach szefa kuchni Antonio Arcieri’ego, a sama restauracja to elegancka przestrzeń, z której roztaczają się spektakularne widoki na panoramę Gdańska" - uzasadniają wydawcy przewodnika.



Doceniony został też Giewont z Kościeliska. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji: "Przemek Sieradzki jako szef kuchni uzyskuje wyjątkowy efekt - zrównoważone dania, wyróżniające się odważnymi smakami i znakomitym wyczuciem".



Nowością w tegorocznym przewodniku jest przyznanie pierwszej w Polsce Zielonej Gwiazdki Michelin. Gdańska restauracja Eliksir została wyróżniona za zaangażowanie w zrównoważone praktyki. Co to znaczy? Restauracja wdraża filozofię ograniczenia odpadów i korzystania z lokalnych produktów oraz odnawialnych źródeł energii.

Inspektorzy byli pod wrażeniem dynamiki i pasji, jakie spotkali w restauracjach w całej Polsce, jak również nowej fali młodych szefów kuchni. Cieszę się również, że Polska ma teraz pierwszą restaurację z Zieloną Gwiazdką MICHELIN. To sukces nie tylko dla Polski, ale także dla naszej planety i dla bardziej zrównoważonej przyszłości naszej branży - podkreśla Gwendal Poullennec, dyrektor międzynarodowy Przewodników Michelin.

Wśród restauracji, które zachowały swoje wyróżnienia, są: Bottiglieria 1881 w Krakowie (2 gwiazdki), Muga w Poznaniu i NUTA w Warszawie (po 1 gwiazdce).



Tegoroczny Przewodnik Michelin Polska 2024 rekomenduje również 9 nowych lokali z Bib Gourmand. Jest to wyróżnienie dla restauracji, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.

Nowe Bib Gourmand trafiły do:

Treinta y Tres w Gdańsku,

Hewelke w Gdańsku,

Vinissimo w Sopocie,

1911 Restaurant w Sopocie,

Luneta & Lorneta Bistro Club w Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness w Ciekocinko,

Ceviche Bar w Warszawie,

kontakt w Warszawie,

SPOT w Poznaniu,

Folga w Krakowie.

Wszystkie polskie restauracje z Bib Gourmand zachowały swoje wyróżnienia: MOLÁM w Krakowie, Fromażeria, TU.REStAURANT w Poznaniu oraz alewino, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill i Le Braci w Warszawie.

W tegorocznej edycji Przewodnika Michelin znalazły się rekomendacje dotyczące 77 restauracji w Polsce.