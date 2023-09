Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Określa ona cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 lat.

Nowe rozwiązania mają przemodelować geriatrię. Świadczenia medyczne mają być realizowane w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. Dzięki nowym podmiotom leczniczym możliwe ma być zapewnianie kompleksowego podejścia do diagnozowania i leczenia starszych pacjentów.

Szczególna opieka geriatryczna sprawowana jest - jak wskazano w ustawie - w szpitalnych oddziałach geriatrycznych, w centrach zdrowia 75 plus i w podstawowej opiece zdrowotnej.

Cele opieki geriatrycznej

W ustawie, która była inicjatywą prezydenta, szczegółowo wskazano cele tworzonej opieki geriatrycznej. Wymieniono wśród nich m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej; planowanie i koordynacja opieki, zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego.



Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.



W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielnych świadczeń w ustawie określono minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych i standardy minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.

Zaledwie 64 oddziały geriatryczne w całym kraju

Dzisiaj (...) w Polsce osób w wieku 75 plus jest 2,7 mln, to 7 proc. obywateli, w większości kobiet. Będzie ich przybywało (...). Eksperci szacują, że w 2040 r. będzie to około 14 proc. obywateli, a w 2050 r. - 16,5 proc. obywateli - mówił podczas uroczystości podpisania ustawy prezydent Andrzej Duda.



Podkreślił, że jeżeli chodzi o rozwój opieki geriatrycznej, rozwiązanie systemowe trzeba wdrażać już dzisiaj.



Wskazał, że do tej pory specjalnej opieki geriatrycznej było w Polsce za mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. (...) Z całą pewnością nie jest to liczba oddziałów, która wystarczałaby, aby tę opiekę geriatryczną w pełnym zakresie zapewnić - dodał.



Prezydent wyjaśnił, że nie chodzi tylko o to, by były szpitalne oddziały geriatryczne.



Chcielibyśmy, żeby takiej całodobowej opieki było jak najmniej. Żeby jej było jak najmniej, potrzebny nam jest program, który będzie programem prowadzenia osób w wieku seniorskim poprzez zdrowe życie - wyjaśnił.



Wskazał, że stąd pojawił się pomysł stworzenia centrów zdrowia 75 plus. Jak tłumaczył, będą w nich koordynatorzy opieki geriatrycznej i konsultanci. Będzie możliwość uzyskania z jednej strony opieki, ale z drugiej strony porady, a także dodatkowo jeszcze rehabilitacji - wyjaśnił.



Prezydent wyraził nadzieję, że w ramach funkcjonowania ustawy w ciągu pierwszych kilku lat powstanie w Polsce ponad 300 takich centrów.

Dlaczego nie 65 plus?

Prezydent przyznał, że praca nad ustawą trwała długo, ponieważ wymagała szerokiej dyskusji. Szliśmy w jednym kierunku, zatrzymywaliśmy się, czasem trzeba było zrobić kilka kroków wstecz i wprowadzić inne rozwiązania. Chcieliśmy, żeby system mógł się rozwijać stopniowo - stwierdził.



Przypomniał, że szeroką dyskusję wywołał fakt, że zapisami ustawy objęte zostaną osoby, które ukończyły 75 lat.



Pojawiło się wiele zarzutów, dlaczego 75 plus, dlaczego nie 65 plus. Mówiliśmy: spokojnie, trzeba zobaczyć, w jaki sposób system będzie funkcjonował. Nie chodzi o to, żeby nagle rzucić się na wielkie zadanie, gdzie liczba osób idzie w wielkie miliony, które podlegałyby systemowi - a tak byłoby, gdybyśmy mieli centra 65 plus, to jest ponad 9 mln potencjalnych pacjentów dzisiaj. A więc to byłby bardzo duży zakres - ocenił.



Wyjaśnił, że 75 lat ukończyło obecnie mniej niż 3 mln obywateli. Jesteśmy w stanie na tym poziomie zacząć tak, aby te centra funkcjonowały. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat możliwe będzie obniżanie tej granicy - zaznaczył.



Dodał, że tak właśnie stało się w przypadku darmowych leków dla seniorów, gdzie granica wieku została obniżona z 75 do 65 lat. Okazało się to możliwe po przeanalizowaniu funkcjonowania tego programu, po dokonaniu dodatkowych analiz i wyliczeń okazało się, że jest to realne - mówił Duda.



Jak zastrzegł, ta ustawa wprowadzi nową jakość w polskiej ochronie zdrowia. To będzie zupełnie nowy element, który rzeczywiście pomoże osobom, które wchodzą w wiek seniorski, aby były z nami jak najdłużej - podkreślił.