Maja i Nikodem - takie imiona dla swoich dzieci wybierali najczęściej rodzice w pierwszej połowie tego roku - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Wśród najrzadziej nadawanych imion znalazły się natomiast m.in. Walentyna i Muaz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało, że co roku na stronie dane.gov.pl publikowany jest ranking najbardziej popularnych imion, nadawanych przez rodziców swoim pociechom, a także tych unikatowych i rzadziej spotykanych.

Dziewczynki w tym roku najczęściej otrzymywały imiona: Maja (2309 dzieci), Zofia (2252), Zuzanna (1974), Hanna (1966), Laura (1898), Julia (1667), Oliwia (1623), Pola (1592), Alicja (1585) i Maria (1340).



Wśród najrzadszych imion dla dziewczynek znalazły się: Walentyna, Oda, Albina, Grażyna, Ema, Lola, Luisa, Rima, Kora i Esmeralda.



W przypadku chłopców prym wiedzie Nikodem (3075), za nim Jan (2584), Aleksander (2549), Antoni (2541), Franciszek (2225), Leon (2162), Ignacy (2099), Jakub (1989), Stanisław (1773) i Mikołaj (1773). Najrzadziej nadawanymi imionami były: Muaz, Ayan, Alessandro, Rayan, Tadej, Gorsey, Aras, Simon, Bolko i Zeus.

Tradycja, moda, oryginalność. Czym kierujemy się przy wyborze imienia?

Resort cyfryzacji zwrócił uwagę, że coraz popularniejszym imieniem staje się Iga (1183), zajmując tym samym 14. miejsce wśród imion dla dziewczynek. Oceniono, że może wiązać się to z sukcesami, które osiąga polska tenisistka Iga Świątek.



Inspiracji do wyboru imienia dla dziecka może być wiele - możemy nadawać imiona ze względu na tradycję rodzinną, szukać inspiracji wśród ulubionych bohaterów filmów i lektur czy kierować się popularnością danego imienia - podało ministerstwo.



W 2023 r. na pierwszym miejscu popularnych imion wśród chłopców również był Nikodem, a w przypadku dziewczynek na pierwszym miejscu była Zofia. W tym roku imię to spadło na drugie miejsce.