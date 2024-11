Jest nagłe przyspieszenie prac nad ustawą, która ma wydłużyć urlopy rodziców wcześniaków. Sejm w głosowaniu zdecydował o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania rządowego projektu, który wprowadza dodatkowy urlop dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz hospitalizowanych po narodzinach. O apelu rodziców wcześniaków, by wydłużyć ich urlopy, mówiliśmy w Faktach RMF FM już na początku tego roku.

Sejm w głosowaniu zdecydował o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania rządowego projektu, który wprowadza dodatkowy urlop dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz hospitalizowanych po narodzinach. Wniosek o nieodsyłanie projektu do dalszych prac w komisji złożyła Konfederacja.

Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Sejmie w ubiegłym tygodniu. Wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały wówczas poparcie dla niego. Konfederacja złożyła wniosek o przystąpienie do drugiego czytania projektu bez odsyłania go do komisji.

Za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania rządowego projektu głosowało 253 posłów, nikt był przeciw, 155 wstrzymało się od głosu. Tym samym Sejm przystąpił do drugiego czytania.

Wieczorem, jak poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia, w Sejmie odbędzie się głosowanie nad projektem.

"Ta ustawa przywraca sprawiedliwość"

Kwiecień to najbardziej realny termin, gdy nowe przepisy mogą wejść w życie.

Jeśli w tym roku ustawę podpisze prezydent, to przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach. Na to liczy między innymi jedna z inicjatorek tej akcji Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

Myślę, że nie będzie ani jednej osoby, która powie "nie" tej ustawie, bo ona przywraca sprawiedliwość - komentuje Elżbieta Brzozowska w rozmowie z RMF FM.

Nawet 15 tygodni urlopu więcej. Komu będzie przysługiwać?

Nowe przepisy mogą wydłużyć urlop rodzica nawet o piętnaście tygodni w przypadku wcześniaków urodzonych skrajnie wcześnie.

Uprawnionymi do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą:

- pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g,

- pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową większą niż 1000 g

- pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od porodu do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie - w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku urodziło się w Polsce ponad 270 tys. dzieci, z czego blisko 20 tys. przed zakończeniem 37. tygodnia ciąży.