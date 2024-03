Donald Tusk w czwartkowy poranek zapowiedział, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będzie miał ważny komunikat dotyczący Zielonego Ładu. Premier mówił o tym przed odlotem do Rumunii na kongres Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Zaapelował też do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, żeby "niczego nie zepsuł".

Premier Donald Tusk podczas czwartkowej konferencji prasowej / Radek Pietruszka / PAP

Tusk: Jestem w stałym kontakcie z Brukselą

Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. przepisy dotyczące ugorowania - powiedział Tusk.

Bardzo mi zależy na tym, żeby "dowieźć" do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem - podkreślił.

Premier powiedział też, że rząd stara się uzyskać w UE "takie decyzje, które pozwolą także polskim rolnikom odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o te najbardziej dotkliwe z ich punktu widzenia przepisy i nowe zasady, które przewidział Zielony Ład".

Jestem w stałym kontakcie z Brukselą, bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety - dodał.

Tusk z apelem do Wojciechowskiego

Szef rządu zaapelował też do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, żeby "na żadnym etapie, także teraz, kiedy być może finalizujemy te działania, niczego nie zepsuł".

W środę Wojciechowski zapewnił, że Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników. Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników - powiedział Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli.

Komisarz Wojciechowski wypowiadał się we własnym imieniu, co w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji - komentował później odpowiedzialny za rolnictwo rzecznik KE Olof Gill.

Poinformował również, że "rolnictwo, polityka klimatyczna i ochrona środowiska mogą iść w parze". Potwierdził natomiast, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu KE przedstawi propozycje, które wprowadzą pewną elastyczność i ograniczą biurokrację. Nie osłabią jednak - jak stwierdził - "ambicji Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie klimatu i ochrony środowiska".

Rolnicy po kolejnym wielkim proteście

W środę w Warszawie odbył się kolejny wielki protest rolników , którzy domagają się zmian w Zielonym Ładzie.

Nie obyło się bez przepychanek. Kilku policjantów zostało rannych, zatrzymano kilkanaście osób. Przed Sejmem doszło do starć między protestującymi rolnikami a policją. W ruch poszły race, a także kostka brukowa.

Część protestujących próbowała przedostać się przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Policja wezwała protestujących, żeby się rozeszli. Wcześniej rolnicy protestowali przed kancelarią premiera. Tam też część rac rzucono w policję i w kierunku budynku kancelarii.

Strajki odbywały się w środę nie tylko w Warszawie, ale i w innych częściach Polski.