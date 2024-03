Ława przysięgłych sądu w Nowym Meksyku uznała, że Hannah Gutierrez-Reed, która odpowiadała za broń palną na planie filmu "Rust", jest winną nieumyślnego spowodowania śmierci autorki zdjęć Halyny Hutchins. Grozi jej do półtora roku więzienia i 5 tys. dolarów grzywny.

Hannah Gutierrez-Reed w sądzie / LUIS SANCHEZ SATURNO/AFP / East News

Sędziowie przysięgli uniewinnili 26-letnią Gutierrez-Reed z zarzutu manipulowania dowodami. Prokuratorzy twierdzili, że po przesłuchaniu policyjnym w dniu tragedii przekazała komuś "małą torebkę kokainy", aby uniknąć wykrycia narkotyku.

Ostra amunicja na planie filmowym

Do tragedii na planie westernu “Rust" doszło w październiku 2021 r. w czasie próby ujęcia. Alec Baldwin trzymał rewolwer naładowany - jak się okazało - ostrą amunicją. Kula z tej broni zabiła pochodzącą z Ukrainy autorkę zdjęć Halynę Hutchins. Zraniła także reżysera Joela Souzę.



Baldwin konsekwentnie twierdzi, że nie pociągnął za spust. FBI i inni eksperci się z tym nie zgadzają. Jego proces przewidziany jest w lipcu.

"Gutierrez-Reed nie okazała żadnych emocji, gdy przewodniczący ławy przysięgłych odczytywał werdykty. Zdjęła naszyjnik, zanim funkcjonariusz służby więziennej zabrał ją do aresztu. Sędzia zarządziła umieszczenie jej w areszcie do czasu wydania wyroku" - relacjonowała NBC.



Podczas mów końcowych prokurator Kari T. Morrissey powiedziała ławie przysięgłych, że kobieta "dopuściła się zaniedbania, nieostrożności i bezmyślności". Jak dodała, po śmiertelnym wypadku bardziej "niepokoiła się o swoją karierę", a mniej o ofiary.



Zdaniem obrońcy oskarżonej Jasona Bowlesa, prokuratorzy nie udowodnili ponad wszelką wątpliwość odpowiedzialności jego klientki za wniesienie na plan ostrej amunicji. Stwierdził on, że Gutierrez-Reed wykorzystuje się jako kozła ofiarnego.

Kontrowersyjne nagrania z planu

W czasie procesu prokuratura prezentowała nagrania z planu "Rust", które mogą stawiać w kontrowersyjnym świetle odtwórcę głównej roli i jednocześnie producenta filmu - Aleca Baldwina. Widać na nich m.in., jak aktor pogania Gutierez-Reed, by szybciej przeładowała jego broń po ujęciu.

Co dalej z filmem "Rust"?

Jak odnotowuje "The Hollywood Reporter", film "Rust", do którego zdjęcia przerwano po tragedii, został ukończony w ubiegłym roku. Na razie nie wiadomo, kiedy ta produkcja może trafić na ekrany.