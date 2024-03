Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników. „Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników” – zapowiada komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli. „Będzie to korzystne dla rolników” - dodaje komisarz, który te rozwiązania przedstawi jutro w Sejmie.

Ursula von der Leyen i Janusz Wojciechowski / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

KE ma się zobowiązać, że nie będzie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To znaczy, że nie będą zmniejszane ich dopłaty bezpośrednie. Natomiast w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne.

Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej - powiedział nam Wojciechowski.

W pakiecie tym znajdzie się całkowite odejście od obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów. Ostatnia propozycja KE zakładała tylko częściowe zwolnienie z tego obowiązku, gdyż rolnicy, aby uniknąć kar, nadal musieli uprawiać rośliny motylkowe (wiążące azot). Zmieni się sposób podejścia do ugorowania.

Rolnicy nadal będą mogli ugorować ziemię, będzie to jednak działanie dobrowolne, za co będą dodatkowo nagradzani. Pojawią się także rozwiązania łagodzące rygory dotyczące stosowania płodozmianu oraz obowiązku stosowania okrywy zimowej gleby, czyli utrzymywania upraw ozimych czy ścierniska. Do tej pory polscy rolnicy musieli np. wykazać, że na 80 proc. gruntów ornych stosują okrywę gleby od 1 listopada do 15 lutego. Nowa propozycja będzie bardziej elastyczna i np. każdy kraj będzie mógł wybrać okres na stosowanie płodozmianu.

Gospodarstwa do 10 hektarów mają być natomiast wyłączone z kontroli spełniania warunków środowiskowych. W związku z tym rolnicy nie będą karani za ich niespełniania. A w Polsce gospodarstwa do 10 hektarów to 3/4 wszystkich gospodarstw rolnych.

Komisarz Wojciechowski zaproponuje także przedłużenie możliwości przyznawania pomocy publicznej rolnikom. Chodzi o pomoc, na którą Komisja Europejska zezwala w związku z wojną na Ukrainie. Do tej pory w ramach takiego wsparcia rolnicy otrzymali 4 mld euro. Bruksela nadal "przymyka oczy" na utrzymanie przez Polskę embarga na zboża z Ukrainy.

Protestujący rolnicy nie dowierzają

O sensacyjne wiadomości z Brukseli zapytała rolników, Magdalena Grajnert, reporterka RMF FM śledząca dzisiejsze demonstracje w Warszawie. Protestujący w stolicy na razie z dużą rezerwą zdają się podchodzić do obietnic, o których wspomniał Janusz Wojciechowski, a które w czwartek przedstawi w Sejmie.

Coś takiego przed wyborami do europarlamentu? - pyta podejrzliwie jeden z rolników.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między 6 i 9 czerwca 2024 roku.