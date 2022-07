Trwa nabór wniosków o przyznanie marki "Zrobione w Szczecinie". To znak przyznawany firmom, które oferują wysoką jakość produktów i usług i w ten sposób promują region. W gronie laureatów znalazło się już około 80 przedsiębiorców. Do tej grupy mogą dołączyć kolejne firmy, wnioski można składać do końca sierpnia.

Rusza nabór wniosków do 6. edycji projektu "Zrobione w Szczecinie" / Paweł Żuchowski / RMF FM Certyfikat dla przedsiębiorców jest przyznawany od 2018 roku. Celem marki jest promowanie działań poszczególnych firm i wzmacnianie tożsamości mieszkańców Szczecina. Jednym słowem chcemy wyróżniać te firmy, które w pozytywny sposób działają w Szczecinie i przyczyniają się do jego rozwoju oraz promocji. Korzyści są obopólne i można je podsumować hasłem: Szczecin promuje firmy - firmy promują Szczecin. Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w kolejnej edycji projektu - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Marka ma charakter honorowy i przedsiębiorcom nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Korzyścią wynikającą z przyznania znaku jest możliwość udziału w działaniach promocyjnych prowadzonych w Szczecinie oraz możliwość umieszczenia logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych. / Materiały prasowe Kto się może starać o certyfikat "Zrobione w Szczecinie"? O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej rok przed zgłoszeniem. Gdzie i do kiedy można składać wnioski? Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia. Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej pod adres mailowy: sekretariat@arms-szczecin.eu lub w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 91 333 97 70 / Materiały prasowe Nagrodzeni w 2021 roku W 2021 roku ponad 20 przedsiębiorców znalazło się w gronie laureatów. Przykładowo nagrodzone zostały takie firmy jak: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie za działalność artystyczną i godne reprezentowanie Szczecina na scenach polskich i zagranicznych

Hairstore za stworzenie rozpoznawalnej marki oferującej profesjonalne akcesoria fryzjerskie

kinomotiv Michał Bączyński za profesjonalne produkcje filmowe przyczyniające się do promocji Szczecina w całej Polsce

Masar. Wędliny z Akademii za kiełbasę jarmarczną wytwarzaną w Szczecinie od 25 lat zgodnie z tradycyjną recepturą bez wykorzystania konserwantów

Wydawnictwo Prestiż za pierwszy lokalny, kolorowy magazyn w Polsce, który regularnie udowadnia, że w Szczecinie dzieje się bardzo wiele

za pierwszy lokalny, kolorowy magazyn w Polsce, który regularnie udowadnia, że w Szczecinie dzieje się bardzo wiele VITO i BELLA House za stworzenie miejsca, w którym dzieci mogą zanurzyć się w bajkowym świecie i za odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Internecie Szczegóły oraz listę laureatów można odnaleźć na stronie: https://zrobione.szczecin.eu . autor: Weronika Mróz

