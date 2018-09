Donald Trump pochwalił we wtorek Polskę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Spodobała mu się polska polityka dotycząca uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu. Z kolei w Brukseli wciąż aktualny jest temat polskiej praworządności. Kolejne, trzecie już wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej wisi w powietrzu. A czy w powietrze mogą się wkrótce nie wzbić samoloty LOT-u? Na pewno nie w tym miesiącu. Związkowcy nie podejmują na razie akcji strajkowej, bo zakazał im tego Sąd Okręgowy w Warszawie. Pewnego rodzaju „upomnienie” otrzymał też od minister edukacji premier Mateusz Morawiecki. Anna Zalewska, zgodnie z obietnicą złożoną w RMF FM, poinstruowała szefa rządu, by nie używał więcej błędnego sformułowania „półtorej roku”, a „półtora roku”. Sporo emocji także w świecie mody. Rodzina Versace sprzedaje markę. Michael Kors stanie się właścicielem ekskluzywnego domu mody za kwotę przekraczającą 2 miliardy dolarów.

/ pap/epa/RMF FM /

Trump chwali Polskę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Amerykański prezydent Donald Trump pochwalił Polskę podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wyróżnił nasz kraj, bo podoba mu się polska polityka dotycząca uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu.



Trump chwalił nasze działania na rzecz zróżnicowania dostaw energii. Krytykował też Niemcy za Nord Stream 2. W czasie przemówienia zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie podpiszą międzynarodowego paktu dotyczącego migracji, dlatego że uważa, iż poszczególne kraje powinny prowadzić w tym zakresie własną politykę.



Trump chwali Polskę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Amerykański prezydent Donald Trump pochwalił Polskę podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wyróżnił nasz kraj, bo podoba mu się polska polityka dotycząca uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu. czytaj więcej

Bill Cosby nie wyjdzie na wolność. Został skazany za przestępstwa seksualne

Bill Cosby skazany na karę więzienia za przestępstwa seksualne. Aktor spędzi w więzieniu stanowym od 3 do 10 lat.

81-letni Cosby nie wyjdzie na wolność - choć jego obrońcy wskazywali, że ze względu na wiek i stan zdrowia powinien odbywać karę, choćby w warunkach domowych. Najbliższe lata spędzi w więzieniu. Choć sprawa sądowa dotyczyła jednego przypadku molestowania, to aktora oskarża w sumie 50 kobiet.

Trzecie wysłuchanie Polski w Radzie UE wisi w powietrzu

Kolejne - już trzecie wysłuchanie Polski w Radzie UE - wisi w powietrzu. W środę zapadnie decyzja, czy 16 października na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich odbędzie się kolejne wysłuchanie Polski - ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.



Jeżeli za takim wysłuchaniem opowie się co najmniej 15 krajów UE - to takie wysłuchanie odbędzie się- powiedział Katarzynie Szymańskiej-Borginon jeden z unijnych dyplomatów. Jego zdaniem nie będzie dyskutowana sprawa wystosowania do Polski rekomendacji w kwestii praworządności.

Trzecie wysłuchanie Polski w Radzie UE wisi w powietrzu. Jutro decyzja w tej sprawie Kolejne - już trzecie wysłuchanie Polski w Radzie UE – wisi w powietrzu. Jutro zapadnie decyzja, czy 16 października na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich odbędzie się kolejne wysłuchanie Polski – ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska – Borginon. czytaj więcej

Sąd zakazał strajku w PLL LOT. Związkowcy ustąpili

Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zakazał przeprowadzenia strajku w PLL LOT. To zabezpieczenie ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia, czy referendum strajkowe było legalne - taką informację przekazał dzisiaj rzecznik linii lotniczych Adrian Kubicki. "Podjęliśmy decyzję o niepodejmowaniu chwilowo akcji strajkowej, we wrześniu strajku nie będzie" - poinformowała dziennikarzy przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik.

Ewentualny strajk miał się rozpocząć już w najbliższą niedzielę.



Sąd zakazał strajku w PLL LOT. Związkowcy ustąpili Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zakazał przeprowadzenia strajku w PLL LOT. To zabezpieczenie ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia, czy referendum strajkowe było legalne - taką informację przekazał dzisiaj rzecznik linii lotniczych Adrian Kubicki. "Podjęliśmy decyzję o niepodejmowaniu... czytaj więcej

"Półtora czy półtorej roku"? Minister edukacji upomina premiera

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM minister edukacji Anna Zalewska zobowiązała się, że podczas posiedzenia rządu zwróci uwagę premierowi, że poprawna formą jest półtora roku, a nie półtorej. Mateusz Morawiecki podczas jednego ze swoich wystąpień użył właśnie takiego niepoprawnego sformułowania.

Anna Zalewska: Półtora czy półtorej? Takie błędy się zdarzają, gdy ktoś mówi często i dużo Karolina Bereza /RMF FM

Anna Zalewska dotrzymała słowa. Kamery TVN24 przed posiedzeniem zarejestrowały, jak minister edukacji upomina premiera.



"Półtorej" czy "półtora"? Minister edukacji upomina premiera TVN24/x-news

CAŁĄ ROZMOWĘ ROBERTA MAZURKA Z MINISTER EDUKACJI ANNĄ ZALEWSKĄ ZNAJDZIECIE TUTAJ >>>

Gigantyczna transakcja na rynku mody. Rodzina Versace sprzedaje markę

Amerykańska firma modowa Michael Kors przejmie za 2,1 miliarda dolarów włoski dom mody Versace - poinformowano we wtorek. "Przejęcie Versace jest milowym krokiem dla naszej grupy. Wierzymy, że z potencjałem naszej grupy Versace będzie osiągać ponad 2 miliardy dolarów przychodu" - napisał w wydanym oświadczeniu John D. Idol, prezes grupy Michael Kors.

To jest ekscytujący moment dla Versace. Santo, Allegra i ja uważamy, że ten krok pozwoli Versace osiągnąć pełen potencjał- powiedziała z kolei dyrektor artystyczna Donatella Versace, która wraz z bratem Santo kierowała domem mody od 1997 roku.



​Gigantyczna transakcja na rynku mody. Rodzina Versace sprzedaje markę Amerykańska firma modowa Michael Kors przejmie za 2,1 miliarda dolarów włoski dom mody Versace - poinformowano we wtorek. "Przejęcie Versace jest milowym krokiem dla naszej grupy. Wierzymy, że z potencjałem naszej grupy Versace będzie osiągać ponad 2 miliardy dolarów przychodu" -... czytaj więcej

Komorowski o Fort Trump: Są jakieś granice dobrego smaku w podlizywaniu się

"Cieszę się - z jednej strony - że pan prezydent Andrzej Duda w tym obszarze, czyli w zabieganiu o obecność stałą amerykańską w Polsce, realizuje politykę opartą o zasadę kontynuacji (...). Ale mam zastrzeżenia do samego pomysłu fortu, bo wie pan, są jakieś granice dobrego smaku w podlizywaniu się" - ocenił pomysł stworzenia Fort Trump w Polsce gość Popołudniowej rozmowy RMF FM Bronisław Komorowski. Prezydent dodał też, że pomysł Andrzeja Dudy "mu się nie spodobał".

Bronisław Komorowski: Poczułem się potwornie źle i zrobiło mi się strasznie smutno RMF FM /RMF FM

CAŁĄ ROZMOWĘ MARCINA ZABORSKIEGO Z BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM ZNAJDZIECIE TUTAJ >>>

Korzystasz z telefonu z Androidem? Zawirusowana aplikacja zagraża kontom bankowym

Uwaga na aplikację QRecorder. Według czeskich antyhakerów, polscy użytkownicy tej aplikacji na smartfony z Androidem, są narażeni na oczyszczenie konta bankowego. Taki los spotkał już użytkowników tej aplikacji w Czechach.



Według specjalistów jednej z czeskich firm informatycznych, złodziejska aplikacja podczas aktualizacji instaluje trojana Spy Bankier umożliwiającego okradanie kont bankowych. Trojan nie tylko kradnie hasła do konta bankowego, ale przekierowuje też SMS-y z hasłem do transakcji, co pozwala przelać pieniądze na zagraniczne konta, w sposób niezauważalny dla użytkownika.



Uwaga użytkownicy smartfonów z Androidem. Zawirusowana aplikacja zagraża kontom bankowym Uwaga na aplikację QRecorder. Według czeskich antyhakerów, polscy użytkownicy tej aplikacji na smartfony z Androidem, są narażeni na oczyszczenie konta bankowego. Taki los spotkał już użytkowników tej aplikacji w Czechach. czytaj więcej