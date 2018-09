Uwaga na aplikację QRecorder. Według czeskich antyhakerów, polscy użytkownicy tej aplikacji na smartfony z Androidem, są narażeni na oczyszczenie konta bankowego. Taki los spotkał już użytkowników tej aplikacji w Czechach.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Hakerzy - dzięki zawirusowanej aplikacji - ukradli już w Czechach z prywatnych kont miliony koron. Związek Banków Czeskich oficjalnie ostrzega, że użyli do tego aplikacji na smartfony QRecorder, która jest niczym innym jak dyktafonem, który każdy może sobie ściągnąć za darmo z GooglePlay.

Antyhakerzy z jednej z czeskich firm - cytowani przez czeską prasę - twierdzą, że twórcy trojana wzięli na cel Czechy, kraje niemieckojęzyczne i Polskę. Identyfikują potencjalne ofiary po języku ustawienia programu lokalizacji.



Według specjalistów jednej z czeskich firm informatycznych, złodziejska aplikacja podczas aktualizacji instaluje trojana Spy Bankier umożliwiającego okradanie kont bankowych. Trojan nie tylko kradnie hasła do konta bankowego, ale przekierowuje też SMS-y z hasłem do transakcji, co pozwala przelać pieniądze na zagraniczne konta, w sposób niezauważalny dla użytkownika.



Na razie nie wiadomo, jaka jest skala kradzieży. Rzecznik jednego z czeskich banków rekomenduje natychmiastowe usunięcie aplikacji i podaje, że trwa kontrola rachunków klientów, którzy korzystają z mobilnej bankowości przez telefony z Androidem.



(m)