Zima w pełni w Sudetach Zachodnich. Tylko ostatniej doby spadło tam 10 centymetrów śniegu. Są miejsca, w których jest ślisko, a gdzie indziej trzeba się liczyć nawet z metrowymi zaspami. Cały czas obowiązuje pierwszy stopnień zagrożenia lawinowego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prosiłbym o to, aby nie wchodzić na zamknięte szlaki, które ze względu właśnie na to zagrożenie lawinowe Karkonoski Park Narodowy już zamknął. Podczas weekendu prognozowane są dosyć niski temperatury. Pomimo tego, że będzie pogodnie, w szczytowych partiach będzie wiał wiatr z prędkością około 50 km/h przy temperaturze -10 stopni Celsjusza. Ta odczuwalna temperatura będzie więc znacznie niższa. Proszę dobrze przygotować się do wyjścia w góry, tak aby to wyjście było bezpieczne - apeluje Sławomir Czubak, naczelnik karkonoskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ze względu na zimowe warunki zamknięte są między innymi takie odcinki szlaków turystycznych jak szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki od nieczynnego schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego, szlak żółty prowadzący niszą niwalną Białego Jaru od schroniska Strzecha Akademicka do szlaku czarnego na Kopę, czy Droga Jubileuszowa na Śnieżkę.