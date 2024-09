Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do których należy Prawo i Sprawiedliwość, złożyli wniosek o debatę w Parlamencie Europejskim. Ma ona dotyczyć "drastycznego łamania praworządności” i "stosowania tortur" w Polsce za rządów Donalda Tuska. "PiS robi to, co sam krytykował" – ocenił w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu / Leszek Szymański / PAP Informację o wniosku o debatę i rezolucję w "sprawie drastycznych naruszeń praworządności i zasad państwa demokratycznego, w tym naruszeń praw człowieka i stosowania tortur w rozumieniu ONZ, w Polsce za rządów Donalda Tuska", potwierdził w rozmowie z RMF FM europoseł Piotr Müller. Wniosek został złożony przez prezydium, jako frakcja EKR - tłumaczył były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Czy dojdzie do debaty ws. totrur w Polsce? Brukselska korespondentka RMF FM ustaliła, że wniosek ma być w środę rozpatrzony przez liderów europarlamentarnych frakcji. Z pewnością upadnie. Po tym, jak w wyniku wyborów europarlament skręcił w prawo, takie absurdalne wnioski są możliwe, jednak tak długo, jak główne demokratyczne frakcje w PE będą ze sobą współpracować - nie mają szans - ocenił anonimowo jeden z rozmówców naszej dziennikarki w europarlamencie. PiS przyjął strategię, którą wcześniej krytykował? Szef polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki nie chciał spekulować co do wyniku jutrzejszej decyzji liderów frakcji w sprawie tego wniosku. Przypomniał jednak, że PiS zawsze twierdził, że nie należy krytykować Polski za granicą. Ulica i zagranica - widzę, że PiS przyjął strategię, którą tak nazwał i krytykował - powiedział Halicki w rozmowie z Katarzyną Szymanska-Borginon. Oskarżenia o torturowanie Kamińskiego i Olszewskiego Politycy PiS-u twierdzą, że w czasie pobytu w zakładzie karnym torturowany był Mariusz Kamiński - był szef resortu spraw wewnętrznych, a obecnie europoseł. Chodzi o przymusowe dokarmianie go. Kamiński złożył nawet w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawiciele partii Jarosława Kaczyńskiego uważają również, że torturowany jest ksiądz Michał Olszewski. Duchowny przebywa w areszcie w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Zobacz również: Kto zasiądzie w Komisji Europejskiej? Prezentacja kandydatów opóźniona Opracowanie: Maciej Nycz