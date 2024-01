"Zastanawiałem się, co to może znaczyć. Być może chodziło mu o to, że obaj panowie spędzili pierwszą noc w areszcie na Grochowie, gdzie zdaje się, że rzeczywiście panują nie najlepsze warunki – było im zimno. Trudno jest jednak zarzucać Tuskowi, że w ciągu paru tygodni kierowania rządem wydał zarządzenie, żeby tam było tak źle. Raczej pisowcy powinni mieć pretensje do siebie, że przez 8 lat nie zadbali o remont tego aresztu" - w ten sposób Włodzimierz Cimoszewicz skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 słowa Jarosława Kaczyńskiego, który twierdzi, że Mariusz Kamiński był poddawany torturom w więzieniu na polecenie Donalda Tuska.

Włodzimierz Cimoszewicz / Paweł Supernak / PAP Prezes PiS mówił o "przymusowym dokarmianiu" Mariusza Kamińskiego w więzieniu. "To stało się na podstawie decyzji sądu, wydanej wobec opinii lekarzy, którzy stwierdzali, że stan zdrowia Kamińskiego to wymusza. Również politycy PiS mówili, że życie Kamińskiego jest zagrożone, więc trudno się dziwić, że służba więzienna w tym kierunku działała" - skomentował Włodzimierz Cimoszewicz. Chociaż dzisiejszy dzień w Sejmie był zapowiadany jako bardzo gorący, Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się na happeningi. "Też się nad tym zastanawiałem" - powiedział były premier - "Przypuszczam, że jednak zdają sobie sprawę z tego, że przegrywają politycznie w oczach dużej części społeczeństwa, jeżeli przekraczają granicę przyzwoitości politycznej, jeżeli huliganią". "Prawnie (sprawa Kamińskiego i Wąsika) jest zakończona po prawomocnym wyroku sądowym. To, że wyrok jest prawomocny potwierdził pan Duda ułaskawiając, obu tych gości" - stwierdził gość Piotra Salaka. "Zgodnie z konstytucją i kodeksem wyborczym, w momencie wydania tego wyroku, oni przestali być posłami" - dodał. "Z prawnego punktu widzenia, to jest koniec, natomiast z politycznego, to (sprawa obu polityków PiS) będzie ciągnięte oczywiście" - mówi Cimoszewicz, dodając, że mamy do czynienia z "otwartą wojną" między gabinetem Tuska i Pałacem Prezydenckim. "Pan Duda zdecydował się na takie postępowanie. Bardzo niedobre jest to dla naszego kraju, no ale niestety ktoś takiego wyboru dokonał" - podsumował europoseł. Zobacz również: Mocne słowa Tuska o "prezydencie obściskującym przestępców"

