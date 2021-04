Muzeum Architektury we Wrocławiu odnalazło bohaterkę słynnego zdjęcia Chrisa Niedenthala, które zostało zrobione na wrocławskim „Manhattanie” w 1982 roku. Okazała się nią ówczesna maturzystka, która w tym czasie przygotowywała się do egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną.

W czwartek wrocławskie Muzeum Architektury zwróciło się z apelem o pomoc w odnalezieniu kobiety ze słynnego zdjęcia Niedenthala, zrobionego latem 1982 r, kiedy to fotoreporter przebywał we Wrocławiu.

Bohaterka fotografii, młoda, kolorowo ubrana kobieta, stoi na balkonie jednego z charakterystycznych wieżowców, których kompleks został zaprojektowany przez wrocławską architekt Jadwigę Grabowską-Hawrylak w połowie lat 60. XX w. Zespół sześciu wieżowców tworzących tzw. wrocławski Manhattan to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.

Udało się!

Pracownicy wrocławskiego Muzeum Architektury poinformowali w mediach społecznościowych, że bohaterkę zdjęcia udało się odnaleźć już trzy godziny po publikacji pierwszych informacji o rozpoczęciu poszukiwań. Pojawiło się też kilka innych tropów, które pracownicy muzeum chcieli zweryfikować, ale - jak podkreślili - od soboty zagadka jest już rozwiązana.



"Kobieta na balkonie wieżowca numer 8 na wrocławskim Manhattanie mieszka dziś w Kłodzku i jest dentystką. Latem 1982 roku była tuż po maturze i właśnie przygotowywała się do egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną" - ogłosili pracownicy muzeum.



Bohaterka zdjęcia mieszkała wówczas wraz z koleżanką na drugim piętrze wieżowca, w mieszkaniu nr 12. "Ten dzień pamięta jako wyjątkowo upalny; wyszła na balkon, by chwile odpocząć od nauki i zaczerpnąć świeżego powietrza. Na balkonie 9. piętra, w bloku naprzeciw, stał właśnie Chris Niedenthal" - poinformowało muzeum w mediach społecznościowych.



Pretekst do poszukiwań

Pretekstem do poszukiwań kobiety ze zdjęcia Chrisa Niedenthala jest realizacja dokumentu "Po polsku Manhattan". Ma być to filmowa prezentacja najważniejszego dzieła w dorobku Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, pierwszej kobiety z dyplomem architekta we Wrocławiu.

Dokument, którego producentem jest polsko-portugalska Fundacja Entre, miał już premierę w Portugalii w grudniu 2020 r. Muzeum Architektury we Wrocławiu i studio Kova Production pracują nad polską, rozszerzoną wersją filmu, którego osią przewodnią są poszukiwania kobiety sportretowanej latem 1982 r. przez Chrisa Niedenthala.

/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.