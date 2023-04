W czwartek wieczorem w resorcie rolnictwa odbyło się zwołane przez ministra Roberta Telusa posiedzenie sztabu kryzysowego. Jego tematem były produkty rolne - m.in. zboże - które trafiają do Polski z Ukrainy.

Minister Robert Telus podczas posiedzenia sztabu kryzysowego / Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Materiały prasowe

Ze strony resortu rolnictwa w obradach oprócz ministra Roberta Telusa brali udział także wiceministrowie: Rafał Romanowski, Anna Gembicka, Ryszard Bartosik i Krzysztof Ciecióra.

W posiedzeniu sztabu uczestniczyli również reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celno-Skarbowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Elewarru.

Jak przekazał resort rolnictwa, Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za kontrole na granicach przedstawili aktualną sytuację dotyczącą sprawdzania produktów rolnych z Ukrainy.

Zarówno transport kolejowy, jak i drogowy jest w pełni kontrolowany, aby na teren Polski, a tym samym również na teren Unii Europejskiej nie został wpuszczony żaden produkt o niepewnej jakości. Jakość wwożonych produktów musi być zgodna z przepisami. To jest dla nas niezwykle istotne, tak ze względu bezpieczeństwa żywności, jak i ze względu na eksport naszej żywności - podkreślił cytowany w oficjalnym komunikacie minister Robert Telus.

Minister rolnictwa poinformował, że w piątek wraz z wiceministrem Rafałem Romanowskim złoży wizytę na granicy polsko-ukraińskiej.

Na granicy spotkamy się również z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim w celu bliższego zapoznania się propozycjami strony ukraińskiej w kwestii eksportu produktów rolnych z tego kraju - wyjaśnił.

Według zapowiedzi, posiedzenia sztabu kryzysowego mają się odbywać często - nawet 2 razy w tygodniu.

Na konferencji prasowej przed posiedzeniem sztabu kryzysowego nowy szef resortu rolnictwa przyznał, że obecnie najważniejszym zadaniem jest rozładowanie magazynów zbożowych przed żniwami. Jeżeli zostanie 3-4 mln ton to będzie bardzo dobra sytuacja - wskazał Telus. Nie możemy się pozbyć zboża do zera, bo jest to rezerwa zapewniająca bezpieczeństwo żywnościowe - dodał.

Robert Telus został w czwartek nominowany na ministra rolnictwa. Zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który zachował tekę wicepremiera.