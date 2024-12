W Wigilię informacyjne Radio RMF24 będzie blisko wydarzeń, które rozegrają się Watykanie, gdzie papież Franciszek zainauguruje obchody Roku Jubileuszowego. W święta radiowe studio odwiedzą także popularni polscy pisarze oraz kobiety, które dotarły w najzimniejsze rejony świata.

/ Grafika RMF FM

W Wigilię Radio RMF24 zaprasza na niezwykłą podróż za mury Watykanu. W wyjątkowym programie Tomasz Terlikowski opowie o Wigilii w sercu Stolicy Apostolskiej - w roku, gdy papież Franciszek otwiera Drzwi Święte, rozpoczynając Rok Święty.

Magdalena Wolińska-Riedi, Jacek Moskwa i Wojciech Rogacin zdradzą kulisy watykańskich tradycji: co pojawia się na papieskim stole wigilijnym, czy za Spiżową Bramą daje się prezenty i jak wygląda świętowanie w miejscu tak pełnym duchowej magii. To unikalna okazja, by poznać świąteczne oblicze Watykanu. Początek 24 grudnia o 13.00.

W Boże Narodzenie Marcin Jędrych porozmawia z popularnymi pisarzami o ich twórczości i świątecznych tradycjach. Wśród gości Sławomir Gortych, autor kryminałów, których akcja rozgrywa się w Karkonoszach; Katarzyna Puzyńska, autorka bestsellerowej serii Lipowo, jednej z najbardziej okazałych polskich sag kryminalnych i Anita Głowińska, ilustratorka i pisarka, której seria o Kici Koci została wydana w 20 milionach egzemplarzy w Polsce i na świecie.

W drugi dzień świąt Radio RMF24 zaprasza na spotkanie z Polkami, które dotarły na krańce świata. Marcin Jędrych porozmawia z polarniczką Dagmarą Bożek, która w swoich pracach pokazuje kobiety, pionierki pracujące w polskich stacjach polarnych; Dorotą Rasińską-Samoćko, pierwszą Polką, która zdobyła Koronę Himalajów i Karakorum; Miłką Raulin, najmłodszą Polką, która przetrawersowała 600 kilometrów grenlandzkim lądolodem oraz z Joanną Mędraś, notariuszką z Gdańska, która wygrała maraton na Antarktydzie.

Do tego przez całe Święta na antenie Radia RMF24 usłyszeć będzie można aktualne Fakty RMF FM i wyjątkową muzykę.

Niech to będą zdrowe, spokojne Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RMF24.

Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.