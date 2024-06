19-latek został postrzelony na parkingu szkoły w Libiążu. Jak ustaliła policja, oddano w jego kierunku strzał gumową kulką z przedmiotu przypominającego broń. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn, którym grozi nawet do 10 lat więzienia.

/ Policja Małopolska / Policja

27 maja około godz. 7.30, policja otrzymała zgłoszenie o postrzeleniu jednego z uczniów szkoły w Libiążu. Kiedy patrol dotarł na miejsce zdarzenia, okazało się, że 19-latek został trafiony gumową kulką, na skutek czego zsiniała mu noga.

W tym samym czasie, inny patrol policyjny zatrzymał podejrzany samochodów marki BMW. Znajdujący się w nim mężczyźni, w wieku od 21 do 25 lat, zostali zatrzymani. W samochodzie znaleziono przedmiot przypominający broń. Mundurowi przeszukali również mieszkania zatrzymanych. Znaleziono w nich m.in. blisko 400 tabletek ecstazy, 12 tys. złotych oraz replikę broni.

Wszyscy z zatrzymanych usłyszeli zarzuty. 21-letni mężczyzna - posiadania narkotyków, za co grozi mu do 3 lat więzienia. 23-latek odpowie za uszkodzenie ciała. Trzeci z mężczyzn (25 lat) usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Dodatkowo, 21-latek i 23-latek zostali objęci dozorem policyjnym. Najstarszy z mężczyzn dostał zakaz zbliżania się do poszkodowanego.

Opracowała: Agnieszka Gałczyńska