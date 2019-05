To już pewne. Kibice Lecha Poznań nie zasiądą na trybunach stadionu w Gliwicach w czasie niedzielnego meczu ich drużyny z miejscowym Piastem: wojewoda śląski przychylił się do wniosku policji o zamknięcie stadionu dla kibiców gości w trakcie tego spotkania - to jedna z informacji dnia. W piątek mówiliśmy również o tym, że Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia krytykuje ministra sprawiedliwości za wypowiedź, w której strofował krakowskich śledczych. Jednym z tematów były także poufne rozmowy KE z polskimi władzami ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Oto podsumowanie dnia!

Sejm uchwalił nie-kodeks w nie-trybie

"Od kilku dni ulegamy wszyscy złudzeniu, że posłowie uchwalili zmiany w Kodeksie karnym. Nic podobnego. (...) Tryb uchwalania ustawy ‘o zmianie Kodeksu karnego’ świadczy o tym, że nie uchwalono zmian w Kodeksie karnym, tylko coś innego. Ciekaw jestem co. Chyba że uchwalono jednak zmiany w Kodeksie karnym. Jeśli jednak tak, to zrobiono to z ewidentnym naruszeniem zasad stanowienia prawa" - pisze Tomasz Skory w arcyciekawym felietonie.

PRZECZYTAJCIE KONIECZNIE! >>>>

Barbara Nowacka: Widzimy przyzwolenie na krycie pedofilów. Politycy PiS zaczynają to usprawiedliwiać

"Mam poczucie, że do tej pory nie radzimy sobie wystarczająco skutecznie (z problemem pedofilii w Kościele)" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. "Są tutaj dwa tematy. Jeden to temat pedofilii w ogóle (...), natomiast zupełnie czym innym jest przeciwdziałanie temu, co działo się w Kościele, i przyzwolenie, które niestety widzimy, na krycie pedofilów. Po czym to widzimy? Słucham teraz polityków PiS-u, którzy zaczynają to usprawiedliwiać! Słucham pana Legutki, który generalnie tłumaczy, że właściwie to żadna pedofilia po 12. roku życia!" - komentowała Nowacka.

Zapowiedziała również, że po jesiennych wyborach parlamentarnych - "jeżeli będziemy w Sejmie" - złoży projekt ustawy o świeckim państwie.

"To są rozwiązania, które proponuje Inicjatywa Polska - nie są przedmiotem dyskusji w Koalicji Europejskiej. Wiem, że sporo osób w Platformie podziela mój pogląd, bo o tym z nimi rozmawiałam. Jeżeli będziemy w Sejmie jesienią, to będzie to projekt, który złożę - i mam nadzieję, że wtedy przedstawiciele tej koalicji będą głosowali za takimi rozwiązaniami" - mówiła.

Przyznała, że przed przystąpieniem do Koalicji Europejskiej rozmawiała z jej liderami o projekcie ustawy o świeckim państwie.

"Katarzyna Lubnauer, na przykład, ma identyczne postulaty. (...) (W Platformie) są podzielone zdania. (...) Wiem, jakie zdanie ma Rafał Trzaskowski, który prosił kurię warszawską o zmniejszenie liczby godzin lekcji religii - mam nadzieję, że uda mu się to przeprowadzić" - podkreśliła.

W internetowej części rozmowy Marcin Zaborski zapytał liderkę Inicjatywy Polska o to, czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci. "Jeżeli dojdziemy społecznie do takiego etapu, uważam, że każdy ma prawo do szczęścia i miłości" - odparła Barbara Nowacka.

"Jeżeli dojdziemy społecznie do takiego etapu, byśmy mieli związki partnerskie, to już będzie pierwszy, bardzo ważny krok (w tym kierunku - przyp. RMF)" - stwierdziła.

Zaznaczyła również, że "dzisiaj w ogóle nie ma takiego tematu - po tym, co urządził PiS". "Dla mnie tematem ważnym jest to, żeby ludzie mogli żyć tak, jak chcą. Jeżeli w Polsce nie ma załatwionych związków partnerskich, to wszystkie pozostałe tematy są drugorzędne" - skwitowała.

Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Barbarą Nowacką - do przeczytania, obejrzenia i posłuchania - znajdziecie TUTAJ! >>>>

Barbara Nowacka o marszu "Polska w Europie": Donald Tusk nie przyjeżdża wspierać kandydatów w kampanii. Chcemy pokazać, że UE jest wielkim sukcesem Polski i nie chcemy, żeby nas jakiś PiS z niej wyprowadzał Karolina Bereza /RMF FM

Stowarzyszenie Prokuratorów krytykuje Zbigniewa Ziobrę i wspiera śledczych z Krakowa

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia krytykuje Zbigniewa Ziobrę za wypowiedź, w której strofował krakowskich śledczych.

Chodzi o stwierdzenie, że "muszą się nauczyć prawa", które padło na antenie RMF FM w reakcji na alarmującą uchwałę krakowskich prokuratorów: śledczy stwierdzili w niej, że ich niezależność jest pozaprawnie ograniczana.

"Podkreślamy, iż treść uchwały (...) odzwierciedla zaniepokojenie wielu środowisk, w tym Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, aktualnym stanem funkcjonowania prokuratury, sposobem zarządzania prokuraturą i lekceważeniem głosu prokuratorów i pracowników prokuratury" - zaznaczyli przedstawiciele Lex Super Omnia.

W rozmowie z RMF FM sprawę ujawnionych przez śledczych z krakowskiej prokuratury przypadków naruszania ich niezależności skomentował również Mariusz Krasoń z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

"To nie są jednostkowe zdarzenia, jest ich zdecydowanie więcej. Nie wykluczamy również nacisków politycznych" - zaznaczył.





Stowarzyszenie Prokuratorów krytykuje Zbigniewa Ziobrę i wspiera śledczych z Krakowa Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia krytykuje Zbigniewa Ziobrę za wypowiedź, w której strofował krakowskich śledczych. Chodzi o stwierdzenie, że "muszą się nauczyć prawa", które padło na antenie RMF FM w reakcji na alarmującą uchwałę krakowskich prokuratorów: śledczy stwierdzili... czytaj więcej

Kibice Lecha nie wejdą na mecz w Gliwicach. "Walczymy. Kibice Piasta bardzo nas wspierają"

Kibice Lecha Poznań nie zasiądą na trybunach stadionu w Gliwicach w czasie niedzielnego meczu ich drużyny z miejscowym Piastem: wojewoda śląski przychylił się do wniosku policji o zamknięcie stadionu dla kibiców gości w trakcie tego spotkania. Powodem była obawa przed wywołaniem burd przez kibiców "Kolejorza".

Tego dnia rozstrzygnie się kwestia mistrzostwa Polski. Zwycięstwo z Lechem zapewniłoby gliwiczanom tytuł - bez konieczności oglądania się na wynik pojedynku drugiej w tabeli Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin.

Policja dotarła nieoficjalne do informacji, że kibice z Poznania mogą tego dnia sprzyjać Piastowi - zależy im bowiem na tym, by mistrzostwa nie zdobyła drużyna z Warszawy. Mieli więc być gotowi - jak wynika z naszych ustaleń - do ewentualnego wywołania burd na stadionie, co potencjalnie mogłoby skutkować np. przerwaniem meczu i przyznaniem drużynie z Gliwic walkowera.

Fani "Kolejorza" nie tracą jednak nadziei na cofnięcie decyzji o zamknięciu dla nich stadionu.

"Wierzymy, że wszystko zakończy się szczęśliwie dla nas i dla kibiców Piasta Gliwice, którzy - nie ukrywam - wspierają nas bardzo i chcą, byśmy jako kibice Lecha Poznań pojawili się na stadionie i dopingowali swoją drużynę" - powiedział RMF FM Marcin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań.





Kibice Lecha nie wejdą na mecz w Gliwicach. "Walczymy. Kibice Piasta bardzo nas wspierają" Kibice Lecha Poznań nie zasiądą na trybunach stadionu w Gliwicach w czasie niedzielnego meczu ich drużyny z miejscowym Piastem: wojewoda śląski przychylił się do wniosku policji o zamknięcie stadionu dla kibiców gości w trakcie tego spotkania. Powodem była obawa przed wywołaniem burd przez... czytaj więcej

Kaczyński: Jeżeli nie chcemy w Polsce stref szariatu - musi wygrać PiS

"Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza: ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie pedofilii" - powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Przekonywał także: "Trzeba uświadamiać, że stawką kampanii i wyborów do PE jest pierwszy krok do tego, żeby się obronić przed różnymi niebezpieczeństwami, m.in. wprowadzaniem euro oraz pozbawieniem Polaków prawa do wychowywania dzieci".



Kaczyński: Ani purpura, ani Oscar nie uchroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie pedofilii "Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza: ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie pedofilii" - powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konwencji wyborczej Prawa i... czytaj więcej

Przemyt narkotyków, wymuszenia, groźby, pobicia. Pseudokibice zatrzymani

Duża akcja policjantów na Śląsku. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 15 osób, a kolejne 2 doprowadziły z aresztu i więzienia rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą pseudokibiców. W akcji wzięło udział 400 policjantów.

Przemyt narkotyków, wymuszenia, groźby, pobicia. Pseudokibice zatrzymani Duża akcja policjantów na Śląsku. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 15 osób, a kolejne 2 doprowadziły z aresztu i więzienia rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą pseudokibiców. W akcji wzięło udział 400 policjantów. czytaj więcej







Legutko o swojej wypowiedzi: Nie przepraszam, bo nie mam za co

Legutko o swojej wypowiedzi: Nie przepraszam, bo nie mam za co Jakub Rutka /RMF FM

"Była to 15-minutowa rozmowa w której tematem przewodnim było zaostrzenie kar, mówiłem o surowości prawa, o ściganiu tego typu nadużyć seksualnych, zarzucałem instytucjom państwowym, zarzucałem środowisku, krytykowałem Kościół. Kto tego nie zrozumiał - jest mi bardzo przykro. Podejrzewam, że większość tych, którzy najbardziej się wściekali, szukała okazji, żeby mi przyłożyć" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Ryszard Legutko, eurodeputowany PiS. W ten sposób odniósł się do swojej wypowiedzi, w której powołując się na badania stwierdził, że 80 proc. przypadków nadużyć seksualnych w Kościele dotyczy chłopców w wieku 12-17 lat. Eurodeputowany stwierdził, że ""to nie jest żadna pedofilia, to tylko pederastia po prostu".



>>>CAŁA ROZMOWA DO PRZECZYTANIA TUTAJ<<<

Poufne rozmowy KE z polskimi władzami w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Znamy ich przebieg

Komisja Europejska nie odpuszcza w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Jak ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon w połowie kwietnia KE prowadziła w tej sprawie rozmowy z polskimi władzami. "Kontynuujemy dyskusje techniczne" - potwierdził dzisiaj RMF FM te informacje rzecznik KE Enrico Brivio. Wówczas jednak, żadna ze stron nie informowała opinii publicznej o tych rozmowach. Bruksela uważa, że inwestycja ta ma znaczący wpływ na środowisko, oczekuje więc, że Warszawa zwróci się do niej o wydanie opinii. Jak potwierdził w rozmowie z RMF FM Radosław Gawlik ze stowarzyszenia EkoUnia, Komisja Europejska spotkała się także w kwietniu w sprawie Mierzei z reprezentantami polskich organizacji pozarządowych.





Poufne rozmowy KE z polskimi władzami w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Znamy ich przebieg Komisja Europejska nie odpuszcza w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Jak ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon w połowie kwietnia KE prowadziła w tej sprawie rozmowy z polskimi władzami. „Kontynuujemy dyskusje techniczne” – potwierdził dzisiaj RMF FM te informacje rzecznik KE... czytaj więcej





Wakacyjny rozkład jazdy pociągów przekazany, ale pasażerowie nadal nie mogą kupić biletów

Nawet do poniedziałku pasażerowie nie będą mogli kupić biletów PKP InterCity na wszystkie podróże po 9 czerwca. Nie możemy złożyć deklaracji, kiedy będzie to możliwe - usłyszał nasz reporter w kolejowej spółce.PKP Polskie Linie Kolejowe przesłały już przewoźnikom aktualizację do "wakacyjnego" rozkładu jazdy pociągów, który ma obowiązywać od 9 czerwca do 31 sierpnia. Mimo aktualizacji rozkładu pasażerowie nie będą mogli kupić biletów na wszystkie podróże PKP InterCity po 9 czerwca nawet do poniedziałku, ponieważ trwa sprawdzanie wszystkich danych - czasów i stacji, potem przyjdzie czas na opracowywanie cen i wprowadzanie rozkładu do systemu informatycznego. Może to potrwać cały weekend.









Tragedia w szkole w Wawrze. Nastolatkowie mogą za nią opowiedzieć jak dorośli

Prokuratura chce, żeby troje z czwórki nastolatków zatrzymanych w związku z zabójstwem w szkole w warszawskim Wawrze, odpowiadało jak dorośli - dowiedział się reporter RMF FM.

Ziobro: Nie doszło do złamania regulaminu Sejmu

"Przy procedowaniu nowelizacji Kodeksu karnego nie doszło do złamania regulaminu Sejmu - zapewnił w piątek szef MS Zbigniew Ziobro. Dodał, że projekt był procedowany od 1,5 roku. Praca nad nim ma długą historię - był on konsultowany z różnymi środowiskami" - mówił minister sprawiedliwości.





Ziobro o nowelizacji Kodeksu karnego: Nie doszło do złamania regulaminu Sejmu Przy procedowaniu nowelizacji Kodeksu karnego nie doszło do złamania regulaminu Sejmu - zapewnił w piątek szef MS Zbigniew Ziobro. Dodał, że projekt był procedowany od 1,5 roku. Praca nad nim ma długą historię - był on konsultowany z różnymi środowiskami - mówił minister sprawiedliwości. czytaj więcej