Zwrot wraku TU-154, sytuacja międzynarodowa, w tym sytuacja na Ukrainie oraz polskie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, były tematami piątkowej rozmowy ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem - poinformowało polskie MSZ. To było pierwsze od pięciu lat spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów.

Stosunki dyplomatyczne Polska - Rosja zostały odmrożone. W Helsinkach odbyło się pierwsze od pięciu lat spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów / EPA/PAVEL GOLOVKIN / POOL / PAP/EPA

Do spotkania doszło przy okazji 129. Sesji Komitetu Ministrów Rady Europy, odbywającej się w Helsinkach.



Jak przekazało MSZ, było to pierwsze od pięciu lat spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych Polski i Federacji Rosyjskiej. Z kolei w najbliższym tygodniu odbędą się konsultacje polityczne na szczeblu dyrektorów obu resortów spraw zagranicznych.



Głównym tematem piątkowej rozmowy ministrów Czaputowicza i Ławrowa była - jak poinformowały służby prasowe polskiego MSZ - kwestia zwrotu wraku samolotu TU - 154M, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Jak dodano w komunikacie, Czaputowicz "podkreślił, że jest to kluczowy element prowadzonego w Polsce śledztwa, a oddanie polskiej własności obiecywał jeszcze w grudniu 2010 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew".



"Nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia, dla którego wrak polskiego samolotu, tak ważny symbol w świadomości Polaków, miałby nadal być przetrzymywany na terenie Rosji. Potrzebne jest jak najszybsze znalezienie formuły spełniającej oczekiwania strony polskiej i wypełniające obietnice złożone przez rosyjskie władze" - mówił szef polskiej dyplomacji, którego słowa zacytowano w komunikacie polskiego resortu.



Według służb prasowych MSZ Czaputowicz i Ławrow "zgodzili się, że istotnym dla zakończenia śledztw polskiego i rosyjskiego, jest zapewnienie równego dostępu obu stronom do wraku". "Minister Ławrow zapewnił przy tym o gotowości współpracy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej" - podkreślono w piątkowym komunikacie.





Pomniki żołnierzy radzieckich tematem rozmów ministrów



Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji omówili także szereg aspektów polityki dwustronnej, w tym temat polityki historycznej, współpracy transgranicznej i kwestie nieruchomości dyplomatycznych.



Ławrow poruszył ponadto temat znajdujących się na terytorium RP upamiętnień i pomników żołnierzy radzieckich biorących udział w II wojnie światowej. "Szef polskiej dyplomacji zapewnił w tym kontekście o respektowaniu przez Polskę dwustronnej umowy pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską oraz o niezwykle starannej opiece, jaką państwo polskie roztacza nad setkami miejsc pochówku żołnierzy radzieckich i ofiar wojny" - poinformował polski MSZ.



Czaputowicz i Ławrow - jak podano - "wyrazili ponadto przekonanie, że powrót do bardziej regularnej formuły spotkań oraz usprawnienie komunikacji na szczeblach roboczych przyczyni się do skuteczniejszego dialogu i rozwiązywania problemów".

W najbliższym tygodniu odbędą się, po dwuletniej przerwie, konsultacje polityczne na szczeblu dyrektorów obu resortów spraw zagranicznych.



W trakcie spotkania szefowie polskiej i rosyjskiej dyplomacji omówili również kwestie polityki międzynarodowej. "Minister Czaputowicz podkreślił potrzebę pełnego wdrożenia Porozumień Mińskich oraz wyrażoną już wielokrotnie przez społeczność międzynarodową wagę integralności terytorialnej Ukrainy" - czytamy w komunikacie MSZ.

Ponowił także zaproszenie skierowane do Rosji do udziału w pracach grup roboczych Procesu Warszawskiego oraz przedstawił program polskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sierpniu br. "Szef rosyjskiej dyplomacji z zainteresowaniem odniósł się w szczególności do kwestii obchodów 70 rocznicy Konwencji Genewskiej. Podzielił także opinię o potrzebie poruszania na forum organizacji międzynarodowych problematyki prześladowania mniejszości religijnych oraz promocji wolności religii" - poinformowały służby prasowe polskiego resortu.



Komunikat o rozmowach opublikowało w piątek również MSZ Rosji. Podało, że w kuluarach posiedzenia KMRE odbyło się "krótkie spotkanie" szefów dyplomacji Polski i Rosji. "Omówiono niektóre kwestie dotyczące stosunków dwustronnych i agendy międzynarodowej" - głosi oświadczenie.



Rosyjska agencja TASS, informując w piątek o spotkaniu, podkreśliła, że poprzednie rozmowy ministrów spraw zagranicznych obu krajów odbyły się w grudniu 2014 roku.