Podczas transportu z Niepołomic do Gołuchowa padł żubr - informują Lasy Państwowe. Według lekarza weterynarii, który przeprowadził sekcję zwłok zwierzęcia "najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie". LP złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 19 sierpnia. Lasy Państwowe w komunikacie poinformowały, że w transporcie z Ośrodka Hodowli Żubra w Niepołomicach do Pokazowej Zagrody Zwierząt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie padł żubr o imieniu Podjadek.

W gołuchowskim stadzie brakowało byka i stąd decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o transporcie zwierzęcia.

Jak podaje lekarz weterynarii, który przeprowadził sekcję zwłok żubra: "najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie".

Jesteśmy głęboko zasmuceni i zbulwersowani tą sytuacją. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Żubr jest gatunkiem chronionym i naszym dobrem narodowym. To leśnicy przywrócili ten gatunek polskim lasom w latach 20. XX w. Obowiązkiem każdego Polaka i każdego leśnika jest go chronić - powiedział Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

W związku z tym Lasy Państwowe złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawę zgłoszono także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Odwołany nadleśniczy

Dyrektor generalny Lasów Państwowych natychmiast wezwał także dyrektora RDLP w Krakowie oraz dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie do złożenia wyjaśnień. Pragniemy podkreślić z całą mocą, że wobec osób, które dopuściły się zaniedbań w tej sytuacji zostały wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe - dodaje dyrektor.

Dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Krakowie odwołał nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice, a dyrektor generalny Lasów Państwowych zlecił Inspekcji LP szczegółową kontrolę we wszystkich jednostkach zaangażowanych w sprawę.

W tej chwili we wszystkich ośrodkach Lasów Państwowych, które opiekują się stadami żubrów w całej Polsce (jest ich 8) trwa wewnętrzny audyt dotyczący procedur opieki nad żubrami. Jak poinformowano, jego wyniki zostaną udostępnione tak szybko, jak będzie to możliwe.