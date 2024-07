​Gen. Jarosław Gromadziński, w przeszłości m.in. dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, został pozbawiony dostępu do informacji niejawnych. Taką decyzję podjęła Służba Kontrwywiadu Wojskowego, której postępowanie wykazało, że wojskowy nie daje rękojmi zachowania tajemnicy.

Gen. Jarosław Gromadziński na zdjęciu z lipca 2020 roku / Przemysław Piątkowski / PAP

Gen. Jarosław Gromadziński, w przeszłości m.in. dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach oraz oficer odpowiadający za szkolenie ukraińskich żołnierzy w niemieckim Wiesbaden, został w marcu odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu - międzynarodowej jednostki współpracującej z UE i NATO.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) informowała wówczas, że w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera, wszczęto postępowanie sprawdzające .

Generałowi cofnięto poświadczenia bezpieczeństwa

W poniedziałek SKW przekazała w komunikacie, że zakończyła postępowanie w sprawie wojskowego.

"W dniu 22 lipca 2024 r. wydana została decyzja o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych. Kontrolne postępowanie sprawdzające jednoznacznie wykazało, że gen. broni Jarosław Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy" - głosi komunikat SKW.

Przypomniano, że generałowi w takiej sytuacji przysługuje odwołanie od decyzji do premiera, a w przypadku utrzymania w mocy decyzji SKW przez organ odwoławczy, również skarga do sądu administracyjnego.

Generał oświadczył, że nie ma sobie nic do zarzucenia

O wszczęciu postępowania wobec gen. Jarosława Gromadzińskiego i odwołaniu go ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu, co wiązało się z jego natychmiastowym powrotem do kraju ze Strasburga, resort obrony poinformował pod koniec marca. Następcą generała na stanowisku dowódcy Eurokorpusu został ówczesny I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. Piotr Błazeusz.

Przed objęciem funkcji dowódcy Eurokorpusu w czerwcu ub.r. gen. Gromadziński był radcą-koordynatorem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wcześniej był pierwszym dowódcą formowanej od 2018 roku 18. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki zlokalizowane są przede wszystkim w woj. mazowieckim i lubelskim, na wschód od Warszawy. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę służył też w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden, gdzie razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiadał za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Po informacji o wszczęciu wobec niego postępowania sprawdzającego gen. Gromadziński oświadczył, że nie ma sobie nic do zarzucenia ; stwierdził, że "pełniąc służbę na stanowiskach dowódczych, w kraju oraz za granicą, zawsze godnie reprezentował mundur żołnierza polskiego".

Czym jest Eurokorpus?

Eurokorpus to wojskowa struktura szybkiego reagowania, w której skład wchodzi sześć państw ramowych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Luksemburg, a od początku 2022 r. także Polska. Gen. Jarosław Gromadziński był pierwszym Polakiem na stanowisku dowódcy tej struktury.

Eurokorpus współdziała z NATO oraz Unią Europejską, jest jednak zarządzana przez wchodzące w jej skład państwa. Dowództwo zlokalizowane w Strasburgu odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju - zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO.