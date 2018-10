Skarga przeciwko Polsce wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, PKP rozpocznie wypłaty zaległości dla podwykonawców firmy Astaldi, nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku na Słowacji z udziałem Polaków, Sejm debatował nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy likwidującym obowiązek szczepień - oto wydarzenia, którymi w środę żyła Polska i świat. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji dnia.

Środa obfitowała w ważne wydarzenia / Jacek Turczyk/ JULIEN WARNAND/Karolina Michalik/Jacek Skóra/CBA / PAP/EPA

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce wpłynęła do TSUE

Do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Wraz ze skargą Komisja wniosła też o zastosowanie środków tymczasowych oraz trybu przyspieszonego.

Petru: Nie mam zamiaru łączyć się z Platformą, która licytuje się z PiS-em na populizm

Petru: Nie mogę się utożsamiać z partią, która licytuje się z PiS-em na populizm Michał Dukaczewski /RMF FM



"Nie ma takiej perspektywy. Nie mogę się utożsamiać z partią, która licytuje się z PiS-em na populizm" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru pytany o to, co odpowiedziałby Sławomirowi Neumannowi, który na naszej antenie złożył mu propozycję przystąpienia do Platformy Obywatelskiej. "PO nie reprezentuje ludzi z inicjatywą" - dodaje gość Roberta Mazurka. I kategorycznie podkreśla: "Nie mam zamiaru w życiu łączyć się z Platformą, która nie reprezentuje ludzi, którzy mówią o wolności gospodarczej...". Co gość Porannej rozmowy mówi natomiast o ewentualnej koalicji z PO? "To zależy" - odpowiada Petru.





PKP wypłaci zaległości dla podwykonawców Astaldi

Pierwsze wypłaty zaległości dla podwykonawców pracujących dla Astaldi na kontrakcie kolejowym Warszawa - Lublin rozpoczną się w czwartek - poinformował w środę członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch. Dodał, że na początek wypłaconych ma być 15 mln zł. Włoski gigant wycofał się w piątek z dwóch kontraktów na modernizację linii kolejowych na trasach Warszawa-Lublin i Poznań-Wrocław i może zalegać z płatnościami na kilkadziesiąt milionów złotych.

Wypadek na Słowacji. Kto prowadził porsche, ferrari i mercedesa?

Nie milkną echa tragicznego wypadku, do jakiego doszło w niedzielę w okolicy Dolnego Kubina na Słowacji. Szybkie i luksusowe auta, które najprawdopodobniej z nadmierną prędkością jechały po słowackiej drodze, były zarejestrowane w Polsce. Jedno z nich Porsche Cayenne miało tablice z województwa pomorskiego; drugie z aut - mercedes został udostępniony przez salon samochodowy jako auto testowe; trzeci samochód - ferrari należał do prywatnego właściciela, był zarejestrowany w Poznaniu. W Dolnym Kubinie doprowadzili do wypadku, w którym zginął 57-letni Słowak, a jego żona i syn zostali ranni.

Konstanty Radziwiłł: Dobrowolność szczepień w Polsce? To zły pomysł

Konstanty Radziwiłł o ruchu antyszczepionkowym Jarosław Gawłowski /RMF FM



"Dobrowolność szczepień w Polsce? To zły pomysł" - mówi gość Marcina Zaborskiego w RMF FM Konstanty Radziwiłł. Według byłego ministra zdrowia "demokracja obywatelska polega na tym, że się wysłuchuje każdego". "Parlament powinien wysłuchać tych ludzi. Ale nie ma wątpliwości, żeby posłowie głosowani przeciw" - dodaje senator PiS. "Na tym polega demokracja i szacunek dla ludzi o odmiennych poglądach" - podkreśla. "Obowiązkowość szczepień odziedziczyliśmy po poprzednim systemie. I to dziedzictwo dobre" - tłumaczy gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zdaniem senatora PiS, pogarda wobec antyszczepionkowców, nie jest dobrą metodą. "Szczepienia są bezpieczne" - podkreśla były szef resortu zdrowia.





Nowy wątek w aferze GetBack. Zatrzymano 7 osób

Kolejnych 7 osób zatrzymanych w aferze GetBack - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To ciąg dalszy działań w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Z naszych informacji wynika, że wśród zatrzymanych jest były wiceprezes i dwóch byłych dyrektorów tej spółki. Jak ustalił reporter RMF FM , zatrzymania dotyczą zupełnie nowego wątku śledztwa - wyprowadzania z GetBack 120 mln zł. Zatrzymani, jak twierdzą śledczy, mieli to robić między innymi podpisując niekorzystne dla spółki umowy.

Projekt antyszczepionkowców w Sejmie. Opozycja mówi o "skandalu"

W Sejmie odbyła się burzliwa debata nad obywatelskim projektem ustawy, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Politycy opozycji wyrażają swoje oburzenie faktem, że projekt trafił do Sejmu, a przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, że realizują swoją obietnicę wyborczą, która zakładała, że każdy projekt obywatelski będzie procedowany. Głosowanie wciąż przed nami.

