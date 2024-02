W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski - zapowiedziała w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, dodając, że uwolnią one dla naszego kraju do 137 mld euro. Potwierdziły się tym samym doniesienia brukselskiej korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / Leszek Szymański / PAP

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo odwiedzili w piątek Warszawę, gdzie rozmawiali z premierem Donaldem Tuskiem.

Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów szef polskiego rządu podziękował za spotkanie w stolicy Polski. To jest ważny dzień dla nas wszystkich, cieszę się, że znaleźliśmy czas, żeby dzisiaj poruszyć wszystkie najważniejsze, także z punktu widzenia Polski, tematy - sytuację na granicy z Ukrainą, sytuację Ukrainy, sytuację wojenną, sytuację wewnątrz Europy, nasze inicjatywy, energetykę jądrową - powiedział premier.

Dodał, że od pierwszych dni urzędowania jako premier jego współpraca z szefową KE miała na celu m.in. przywrócenie rządów prawa i standardów demokratycznych w Polsce, "tak, żebyśmy poczuli się znowu wszyscy równoprawnymi uczestnikami tej wielkiej historii, jaką jest historia Europy ostatnich dziesięcioleci". Za to bardzo dziękuję, bardzo dziękuję też za zrozumienie wszystkich polskich obaw - zaznaczył.

Po nim głos zabrała szefowa Komisji Europejskiej, która podkreśliła, że jest pod wrażeniem polskich wysiłków na rzecz przywracania praworządności.

Cieszę się z planu działania, które zaprezentował polski rząd krajom członkowskich w tym roku. Jest to bardzo silne oświadczenie, jasna mapa drogowa dla Polski. Wasze wysiłki są zdecydowane, opierają się na reformach, które uruchomiliście i krokach, które podjęliście w zakresie niezawisłości sądów - wskazała.

Oświadczyła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. Pochodzą z Funduszu Odbudowy i Funduszu Spójności. Zostanie to zagwarantowane poprzez urząd Prokuratora Europejskiego. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i Polski - powiedziała Ursula von der Leyen.

Na polskie to jest 600 mld zł - podkreślił premier Donald Tusk. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy, którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj napięcie i niepokoje. Nieprzypadkowo pani przewodnicząca (KE) wspomniała o pierwszych szybkich płatnościach. Wśród nich będzie 1,5 mld euro, jeśli dobrze zrozumiałem. To też na nasze ponad 6 mld zł, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności - dodał.

Szef polskiego rządu podkreślił, że "to będzie pierwszy zastrzyk, który może przynieść trochę poczucia bezpieczeństwa i perspektywę także dla naszych rolników". Mam głębokie poczucie jako Polak, że przywracamy dziejową sprawiedliwość wobec kraju, narodu, który dla praworządności, dla demokracji zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach - podsumował premier.

O tym, że szefowa Komisji Europejskiej przekaże dziś wiadomość o odblokowaniu Polsce pieniędzy z KPO, jako pierwsza informowała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Szefowa KE zapowiedziała również wsparcie dla polskich rolników; przypomniała, że wspólna polityka rolna przewiduje 22 mld euro dla polskich rolników, i zapowiedziała "więcej funduszy w przyszłości".

Pierwsza płatność w ramach kolejnego funduszu (Funduszu Odbudowy, Next Generation EU - przyp. red.) to jest 1,4 mld euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji ich produkcji i w wejściu na nowe rynki - powiedziała.

