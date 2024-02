Sikorski zwrócił się przy tym do nieobecnego na debacie przedstawiciela Moskwy, obarczając Rosję odpowiedzialnością za całość tego problemu.

Chciałbym go poinformować, że te miny nie zostały rozstawione na Ukrainie przez Marsjan, czy nazistów, ale przez armię Federacji Rosyjskiej. Każda osoba, która została i zostanie zabita przez te miny jest ofiarą działań tego państwa - podkreślił.

Sikorski stwierdził, że skala problemu oznacza, iż jest to wyzwanie dla całego świata. Wskazał na działania polskiego rządu w tej sprawie - w tym wysłanie niemal setki policjantów, którzy pomogli w usunięciu ok. 2 tys. min - i wezwał inne państwa do wspierania finansowego projektu Światowego Programu Żywnościowego, którego celem jest rozminowanie pól uprawnych - a który ma problemy z dopięciem budżetu.

Działania dotyczące rozminowywania są kluczowe dla zapewnienia warunków dla pokoju i bezpieczeństwa. Co z kolei jest niezbędne dla odbudowy Ukrainy i jej przyszłości - powiedział szef polskiej dyplomacji.