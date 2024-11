"Tekst ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne w najbliższych dwóch, trzech tygodniach przyjmie rząd, ale projekt będzie czekał na zmianę prezydenta" - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Tomasz Siemoniak / Łukasz Szeląg / PAP

Minister, który jest też koordynatorem służb specjalnych, mówił w Polsacie News, że stanie się tak, bo prezydent Andrzej Duda zapowiedział, iż tę ustawę zawetuje. Przypomniał, że projekt jest gotowy od maja, czerwca, a niedawno - na początku listopada - opinię o projekcie wyraziło Kolegium ds. służb specjalnych.

Zdecydowaliśmy ostatnio, żeby projekt był przyjęty na poziomie rządowym. Kolegium ds. służb specjalnych wyraziło pozytywną opinię. Przed nami Stały Komitet i Rada Ministrów. To jest kwestia najbliższych dwóch, trzech tygodni - powiedział. Projekt będzie gotowy i będzie czekał na zmianę prezydenta - dodał.

Siemoniak dopytywany o likwidację Biura przypomniał, że zgodnie z przygotowywaną ustawą część zadań przejmie pion antykorupcyjny w policji, będzie też dla tych celów wzmocniona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a badanie oświadczeń majątkowych przejmie Krajowa Administracja Skarbowa.

Zaznaczył, że na likwidację CBA dogadały się partie w umowie koalicyjnej i zostanie ona przeprowadzona. Dodał, że on sam jest przekonany do tej zmiany.

Pytany o niedawne zatrzymania CBA w sprawie Collegium Humanum - że prezydent Wrocławia został zatrzymany, a europoseł Karol Karski tylko wezwany do prokuratury - przypomniał, że decyzje w tej sprawie podejmuje prokurator, a nie jest to jakaś polityka Biura.

CBA nie ma wpływu na to, czy, kto, kiedy i jak zostanie zatrzymany - zapewnił i przypomniał, że prokuratura tłumaczyła, dlaczego w tej sprawie należało tak postąpić.

Pierwotnie planowano, że CBA zostanie rozwiązane od stycznia 2025 r., później w projektowanych zapisach przesunięto termin zmian na 1 kwietnia. Kadencja obecnego prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2025 r.

W CBA jest obecnie około 1300 etatów funkcjonariuszy i około 200 pracowników cywilnych. Projekt zakłada, że około 950 funkcjonariuszy i około 200 pracowników cywilnych po wejściu w życie regulacji ma zostać przeniesionych do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji w ramach policji.

Trafi tam także ok. 300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z innych jednostek policji. Około 150 etatów trafi do KAS, a około 200 - do ABW.