Zmarł Tadeusz Jakubowicz, ocalały z Holokaustu, wieloletni przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Miodowej.

Tadeusz Jakubowicz / Art Service 2 / PAP

O śmierci Tadeusza Jakubowicza poinformowała Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.



Ubolewamy nad stratą tej bardzo wyjątkowej postaci, która na zawsze pozostanie w sercach społeczności Żydowskiej w Polsce i na świecie. Uratowany z Holokaustu, oddany bez reszty Wspólnocie Żydowskiej w Krakowie. Przyjaciel Izraela, Wielki Człowiek! Prywatnie miłośnik przyrody, motoryzacji i kibic Cracovii. Słynął z ciętego języka i dosadnych ripost - napisano w komunikacie.

Tadeusz Jakubowicz od 1997 pełnił funkcję przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Od 2002 był członkiem zarządu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, a od 2007 członek zarządu Jewish Community Centre. Brał czynny udział w pracach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). W 2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przyznało mu Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego. Za działalność na rzecz odnowy zabytków Krakowa został w 2000 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2023 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



To wielka strata dla społeczności żydowskiej w Krakowie, jak i całego miasta. Rodzinie, bliskim i współpracownikom Tadeusza Jakubowicza składam wyrazy współczucia - napisał w mediach społecznościowych prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.



Tadeusz Jakubowicz urodził się w Podgórzu, przy ulicy Smolki, gdzie mieszkał z rodzicami. Przeżył krakowskie getto i obóz w Płaszowie. Do końca wojny ukrywał się z rodziną w lesie. Po jej zakończeniu powrócił do Krakowa, gdzie ukończył szkołę podstawową i IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Następnie ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.