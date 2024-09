"Czy w lasach Waszego regionu jest "wysyp" grzybów"? Takie pytanie zadaliśmy Słuchaczom RMF FM. W odpowiedzi dostaliśmy zdjęcia, które dowodzą, że w Polsce trwa wielkie grzybobranie, a Wasze okazy są naprawdę imponujące. Chcesz się pochwalić leśnymi zbiorami? Prześlij swoje zdjęcie na: fakty@rmf.fm.

Jesienne grzybobranie Słuchaczy RMF FM / Słuchaczka RMF FM, Pani Ania / Archiwum prywatne

Jaki jest ulubiony (jesienny) "sport narodowy Polaków"? Oczywiście... grzybobranie. Prześcigamy się w tym, kto znajdzie więcej kurek albo bardziej okazałe borowiki.



W lasach można spotkać wielu miłośników natury, którzy podczas jesiennych spacerów zbierają najbardziej okazałe grzyby. Maślaki, kurki, borowiki. Skarby polskich lasów cieszą oko i zachwycają smakiem na talerzu.

Jeśli wybrałeś się na grzyby i chcesz pochwalić się swoimi zbiorami, wyślij zdjęcia na fakty@rmf.fm.



Pracownicy sanepidu i placówek medycznych apelują, aby nie ryzykować i zbierać tylko dobrze znane gatunki grzybów. Spożycie tych trujących może skończyć się zgonem.



W razie wątpliwości co do jadalności grzybów, można udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Są w niej grzyboznawcy, którzy udzielą bezpłatnej porady.





Pamiętaj, by przed wyjściem na grzyby sprawdzić, czy dany las nie jest na terenie jednego z setki rezerwatów przyrody. W takich miejscach zbieranie grzybów jest zakazane.