"Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o czerpanie korzyści z nierządu" - poinformowała rzeczniczka wolskiej policji Marta Sulowska. Para miała udostępniać mieszkanie i zarabiać na prostytucji.

Śledczy już od pewnego czasu pracowali nad sprawą związaną z prostytucji na terenie warszawskiej Woli.

Jak ustalili policjanci, 40-latek i jego 27-letnia partnerka udostępniali swój lokal, publikowali anonse na portalach internetowych, udzielali informacji o świadczonych usługach oraz osobiście przyjmowali zgłoszenia telefoniczne.

Okazało się, że mężczyzna udzielał narkotyków dla jednej z kobiet - tłumaczyła policjantka.



Natomiast 27-latka miała wykorzystać krytyczną sytuację życiową jednej z kobiet i zmusić ją w ten sposób do prostytucji, miała również pozbawić ją wolności - podała.



Kilka dni temu para została zatrzymana i doprowadzona do wolskiej komendy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów karnych dotyczących czerpania korzyści z nierządu oraz nakłaniania do uprawiania prostytucji - przekazała policjantka.



Mężczyzna odpowie jeszcze za udzielanie narkotyków, natomiast kobieta odpowie za zmuszanie do prostytucji i pozbawienie wolności - dodała.



Parze grozi do 10 lat więzienia.