W Wielki Piątek w Pruchniku w województwie podkarpackim w ramach tradycji odbył się tzw. sąd na Judaszem, w ramach którego bito kukłę kojarzoną ze stereotypowym wyobrażeniem Żyda. Na końcu została ona podpalona i wrzucona do rzeki. Wydarzenia skomentowali już przedstawiciele Kościoła. "Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego" – napisał biskup Rafał Markowski.

