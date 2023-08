Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok - poinformował premier Mateusz Morawiecki. W projekcie zaplanowano inflację na poziomie 6,6 proc., a deficyt 4,5 proc. PKB.

Premier Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell / PAP

Rząd zaplanował 3-proc. wzrost gospodarczy. Dochody budżetu mają wynieść w przyszłym roku 683,6 mld zł.

W projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano: ponad 158 mld zł na bezpieczeństwo, wojsko; 190 mld zł na służbę zdrowia, a na programy społeczne ponad 137 mld zł.

Zaplanowano 12,3 proc. podwyżki wynagrodzeń dla zatrudnionych w budżetówce, służbie publicznej, służbach mundurowych.

Deficyt budżetowy został zaplanowany na ok. 4,5 proc. PKB. Warto to zestawić z rządami PO; za ich czasów w latach 2009 i 2010 deficyt przekraczał 7 proc. do PKB - stwierdził premier. Zaznaczył, że w projekcie budżetu na 2024 r. założono inflację na poziomie 6,6 proc.

Premier: Bezpieczny budżet dla Polski

To zawsze w życiu państwa niezwykle ważny moment, ważny dzień, w którym przyjmuje się budżet na kolejny rok. I chciałem na samym początku powiedzieć, że jest to bezpieczny budżet na trudne czasy, to bezpieczny budżet dla Polski - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.

Przypomniał, że nasz kraj miał do czynienia z kryzysami, które - zdaniem premiera - wielu porównuje do plag egipskich.

Pomimo wielu kryzysów z całą mocą trzeba podkreślić, że udało się wygospodarować i dochody, i dopasować wydatki - dodał Morawiecki.

Trzy filary budżetu według Morawieckiego

Jeśli miałbym spojrzeć na duży obrazek z lotu ptaka na cały budżet, to bym zwrócił uwagę na trzy podstawowe filary: bezpieczeństwo szeroko rozumiane fizyczne, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii - powiedział szef rządu. Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że na bezpieczeństwo, wojsko przewidziano w przyszłym roku ponad 158 mld zł.

Także bezpieczeństwo - to drugi punkt - w postaci programów społecznych, programów osłonowych, różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane i one wszystkie składają się na obraz państwa, które nie zostawia obywatela samego w obliczu kryzysu, a kryzys jest absolutnie gigantycznych rozmiarów na całym świecie, a my przechodzimy przez niego w miarę suchą stopą - oświadczył.

Jak dodał szef rządu, "trzeci wielkie obszar, na którym się skupiliśmy to ochrona zdrowia Polaków". Wydatki na ochronę zdrowia rosną z około 77 miliardów w czasach Platformy Obywatelskiej - i to w ostatnim roku Platformy - do 190 miliardów złotych - wskazał Morawiecki.