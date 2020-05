Dziś rusza nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”. Procedury pozyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów i ocieplenie domów mają być prostsze. Zmiany przedstawiono na specjalnie zorganizowanym briefiengu.

Procedury pozyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów i ocieplenie domów mają być prostsze / Pixabay

Program "Czyste powietrze", w którym można otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów, działa od dwóch lat. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy program ten może doprowadzić do tego, że powietrze w Polsce będzie czystsze, a w efekcie Polacy będą żyli dłużej.

Cieszę się bardzo, że na poziomie centralnym podjęliśmy w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy bardzo zdecydowane działania ze strony polskiego państwa zmierzające do tego, aby w całej Polsce była możliwość zlikwidowania smogu, zlikwidowania niskiej emisji i doprowadzenia do tego, że powietrze w Polskich miastach, w polskich wsiach, także w mniejszych miejscowościach będzie czyste - mówił Duda.



Prezydent wskazywał, że przygotowano nową inicjatywę ustawodawczą, która ma ułatwić dostęp do programu "Czyste powietrze". Teraz to będzie znacznie łatwiejsze, teraz te dofinansowania dla rodzin o niższych dochodach będą większe - podkreślił.



Minister klimatu wtórował prezydentowi: Zależy nam, aby z programu "Czyste Powietrze" skorzystało jak najwięcej osób. Dlatego zintensyfikowaliśmy działania na rzecz zwalczania smogu i ulepszyliśmy program, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb beneficjentów - zaznaczył Michał Kurtyka.



Dotacje dla trzech grup beneficjentów - do 20 tys. zł w podstawowej wersji i aż do 32 tys. zł dla mniej zamożnych, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę, ograniczenie biurokracji przez uproszczenie wniosku o dotację i przejście na oświadczenia, skrócenie terminów na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni, włączenie gmin i sektora bankowego do programu, możliwość rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie - to pakiet korzyści w nowej odsłonie programu - mówił Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste Powietrze" i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program zaczął działać w 2018 roku

Program "Czyste powietrze" zaczął funkcjonować w 2018 roku. Łącznie złożono ponad 131 600 złożonych wniosków o wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków.



Pod koniec kwietnia resort klimatu poinformował, że do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie "Czyste Powietrze".



Zaznaczono, że do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 37 tys. zł - uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1400 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych.