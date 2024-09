Poznaliśmy listę 30 najbardziej utalentowanych osób poniżej 30. roku życia w Polsce. W zestawieniu przygotowanym przez "Forbes" znalazła się m.in. Joanna Maraszek-Darul – przedsiębiorca z branży zielonych technologii. "Wydaje się, że ścieżka, którą podążam (…) ciekawi twórców tego magazynu" – przyznała w rozmowie z internetowym Radiem RMF24. "Dzisiaj, kiedy patrzę na siebie w tym biznesie, czuję się bardzo komfortowo" – dodała.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wydaje się, że po prostu ta ścieżka, którą podążam; trochę start-upowa, wcześniej trochę fundacyjna; jest ścieżką, która ciekawi twórców tego magazynu - powiedziała w Radiu RMF24 Joanna Maraszek-Darul.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Robienie biznesu, ale z myśleniem o naszej planecie". 28-latka na prestiżowej liście

Lista "30 przed 30" wyróżnia młodych Polaków, których inicjatywy biznesowe i nie tylko, można określić jako "podbijające świat".

Instagram Post

Wydaje mi się, że to jest też trochę opowieść o naszych czasach - przyznała w Radiu RMF24 Maraszek-Darul, nawiązując do faktu, że jury doceniło ją za działalność w obrębie klimatu.

Rozmówczyni dziennikarki RMF FM Magdaleny Karwat pracuje w firmie tworzącej oprogramowanie do liczenia śladu węglowego.

28-latka wskazała, że dzisiaj "mainstream zaczyna patrzeć w kierunku zielonych technologii". Dla absolwentki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest to motywacja do robienia tego, co robi "więcej, lepiej, ciekawiej i z większą frajdą".

Inspirująca droga do biznesu

Joanna Maraszek-Darul do tej pory miała bardzo ciekawe życie. Polka budowała łodzie solarne, jeździła na misje po całym świecie.

Prowadząca rozmowę zapytała, czy obecny etap jej życia i praca to już finał życiowej drogi, czy Maraszek-Darul wciąż jest "w trasie"?

Mam 28 lat. Ciężko mówić o finale - powiedziała rozmówczyni RMF24.

To był moment, kiedy do walizki pakowałam panele słoneczne, kable, trochę Prince Polo i ptasiego mleczka, i lecieliśmy do tego Tadżykistanu czy Indii robić projekty edukacyjne. Fantastyczna przygoda i na pewno bardzo kształtująca mnie, jako osobę - przyznała, wspominając początki swojej edukacyjno-zawodowej ścieżki, która zaczęła się na studiach.

Dzisiaj, kiedy patrzę na siebie w tym biznesie, czuję się bardzo komfortowo - dodała, wyjaśniając, że jej przedsiębiorczość bierze się także z nawyków rodzinnych.

Zielone technologie w prestiżowym gronie

Joanna Maraszek-Darul zgodziła się z prowadzącą rozmowę Magdaleną Karwat, że jej dotychczasową działalność można objąć wspólnym hasłem - "green tech (zielone technologie)".

To jest robienie biznesu, ale z myśleniem o naszej planecie - powiedziała, dzieląc się swoim postrzeganiem tego zagadnienia.

Na liście "Forbes’a" znaleźli się także m.in. YouTuber Friz, którego doceniono za skuteczne monetyzowanie swojej popularności czy twórca start-upu celującego w rozwiązanie problemów psychiatrii dziecięcej.

Joanna Maraszek-Darul przyznała, że dobrze czuje się w otoczeniu tak różnorodnej grupy.

Bardzo wiele osób z tej grupy robi wszystko w swojej działalności, żeby robić ten świat lepszym miejscem - wskazała.