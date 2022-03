W weekend na ogół będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cieplej zacznie się robić od wtorku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W weekend będzie na ogół pochmurno, z przejaśnieniami jedynie na północy. Na południowym wschodzie Polski wystąpią znaczne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach IMGW prognozuje przyrost pokrywy śnieżnej ponad 40 cm. Zwłaszcza w piątek i w sobotę nad ranem, nad morzem oraz w górach silniej zawieje. Porywy wiatru osiągną nawet 70-75 km/h. "Weekend zdecydowanie chłodniejszy, wyższa temperatura od wtorku" - poinformował IMGW.

W piątek zawieje śnieżne

W piątek będzie przeważnie pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W południowo-wschodniej części kraju, z wyjątkiem Podkarpacia, przyrost pokrywy śnieżnej o 5-7 cm, w górach do 15 cm. Temperatura od -1 stopnia w dolinach sudeckich do 7 stopni na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni, okresami dość silny i porywisty. Najsilniejsze porywy nad morzem i w górach: do 75 km/h. Lokalnie wystąpią zawieje śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę będzie nadal pochmurno. Nad morzem wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze kraju opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w górach śnieg. Nad ranem miejscami ślisko. Temperatura minimalna od -3 do 0 stopni, a w rejonach podgórskich od -6 do -4 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem od 30 km/h do 40 km/h. Najsilniejsze porywy wystąpią nad morzem (60 km/h) i w górach (75 km/h). W rejonach opadów śniegu wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

Sobota z opadami śniegu

W sobotę na południu, południowym wschodzie i wschodzie dużo chmur oraz opady śniegu. Nad samym morzem przelotny deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze możliwe większe przejaśnienia. Temperatura w dzień 0-3 st. C w południowo-wschodniej połowie Polski i 4-7 stopni na pozostałym obszarze kraju. W rejonach podgórskich Tatr chłodniej, około -2 stopnie. Wiatr północny, umiarkowany i porywisty, który przy opadach śniegu będzie powodował zawieje śnieżne.

Jak prognozuje IMGW, w niedzielę więcej przejaśnień, a opady będą występować jedynie na północnym zachodzie oraz w górach i rejonach podgórskich. Nad ranem mroźno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1 stopnia w Kotlinie Kłodzkiej do 7 stopni na północny. Mróz na Podhalu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i okresami samego śniegu. Temperatura minimalna od -6 stopni na południu do 3 stopni na północy. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4 stopni na północy do 8 stopni na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty

Wtorek pochmurny i deszczowy. Temperatura minimalna w nocy od 1 do 4 stopni, w dzień od 6 stopni nad morzem do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr nadal umiarkowany i dość silny.

W środę i czwartek na północy kraju dużo chmur oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia i gdzieniegdzie opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 stopni na północy do 8 stopni na południu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północy do 13 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny.

Jak zaznaczył IMGW, w nadchodzącym tygodniu pogoda będzie bardziej dynamiczna, szczególnie na południu kraju, co przełoży się na sytuację hydrologiczną. Prognozowane są wahania i wzrosty, zwłaszcza w zlewniach rzek górskich Sudetów i Tatr.

Na górnej Wiśle prognozowany jest wzrost stanu wody w strefie wody średniej, a na Małej Wiśle - wysokiej. Największe wzrosty na górnym odcinku Wisły mogą nastąpić w trakcie weekendu, na skutek spływu wody opadowej z górnych dopływów rzeki. Na środkowej i dolnej Wiśle prognozuje się są głównie stabilizację i wahania w strefie wody średniej i niskiej.