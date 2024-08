Co zrobić, jeśli problem się pojawi?



"Jeśli chcesz złożyć wniosek i opłacić go online - zaczekaj i spróbuj później" - zaleca resort.



Jeżeli problem dotyczy opłaty, można ją zrealizować w tradycyjny sposób - bezpośrednio w kasie sądu lub standardowym przelewem na rachunek sądowy.



Trwają prace nad usunięciem usterki.



e-Płatności to platforma internetowa, która służy do płatności sądowych online. Jej celem jest ułatwienie i przyspieszenie płatności. Portal skierowany jest do czterech grup odbiorców: komorników i pełnomocników procesowych, instytucji i firm oraz osób fizycznych. Każdy może skorzystać z e-Płatności bez konieczności zakładania konta w systemie.