"Pracujemy nad zmianą przepisów regulującymi pracę w czasie upałów" – poinformowała szefowa MRiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. zainstalowanie klimatyzacji, skrócenie czasu pracy lub przerwy na schłodzenie się.

/ Shutterstock

Na konferencji prasowej we wtorek szefowa MRiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że w związku ze zmianami klimatycznymi w Polsce upały stają się codziennością.

Według niej praca w takich warunkach, która nie jest dobrze zorganizowana, może zagrażać życiu i zdrowiu pracownika.

Z tego powodu – jak poinformowała – zwróciła się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy i do Instytutu Medycyny Pracy, by wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą lepiej chronić pracowników przed upałami.