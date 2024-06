Policja zatrzymała dwie nastolatki podejrzane o brutalne pobicie 15-latki. Nieletnie zostały przewiezione do Izby Dziecka.

Do brutalnego pobicia doszło 1 czerwca u zbiegu ulic Wrocławska/Krakowska w Poznaniu. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym widać, jak dwie młode dziewczyny atakują, kopią i biją nastolatkę.



Żadna z osób, która była świadkiem tego zdarzenia, w żaden sposób nie zareagowała - podkreślił nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.



W czwartek (6 czerwca) nastolatka przyszła ze swoją mamą na komisariat i złożyła oficjalne zawiadomienie o tym zdarzeniu. Dziewczyna została skierowana do Zakładu Medycyny Sądowej na obdukcję. Policjanci zatrzymali 15-latkę i 16-latkę podejrzane o pobicie dziewczyny.



Całość materiału dowodowego, również z obdukcją, wyjaśnieniami, zeznaniami, trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który będzie podejmował decyzję o dalszym losie tych dwóch nastolatek, które miały dopuścić się tego pobicia - powiedział Święcichowski.



Nieletnie zostały przewiezione do Policyjnej Izby Dziecka.