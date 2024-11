Zatrzymanie 48 dowodów rejestracyjnych i nałożenie 80 mandatów - to efekt policyjnej kontroli uczestników nieformalnego zlotu samochodów, który w weekend odbył się na parkingu jednego z parków handlowych w Gorzowie Wielkopolskim.

Funkcjonariusze skontrolowali ponad 200 samochodów i ich kierowców / Policja

Funkcjonariusze skontrolowali ponad 200 samochodów i ich kierowców. Najwięcej uwag było do stanu technicznego pojazdu.

Jeden z kierowców siedział za kierownicą, mimo że miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz czeka go sprawa karna, za co grozi mu do dwóch lat więzienia - mówi Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

Jeden ze skontrolowanych kierowców / Policja

Działania policji miały charakter prewencyjny. Często podczas podobnych imprez są urządzane nielegalne wyścigi czy driftowanie po ulicach miasta. Ponadto hałas przeszkadza okolicznym mieszkańcom.

Jeden ze skontrolowanych samochodów / Policja

O planowanym przyjeździe wielu aut na duży parking parku handlowego przy ul. Górczyńskiej w Gorzowie Wlkp. policjanci wiedzieli znacznie wcześniej. W akcji wzięli udział funkcjonariusze ruchu drogowego, kryminalni oraz z pododdziałów prewencji.