Aktualna sytuacja na południu Polski

Od kilkudziesięciu godzin mieszkańcy południowo-zachodniej Polski walczą z niszczycielską wielką wodą.

Prudnik, 20-tys. miasto, jedyną nadzieję na uchronienie się przed zalaniem opiera na zaporze w pobliskim Jarnołtówku. Burmistrz poinformował jednak, że licząca 120 lat zapora nie wytrzymuje naporu wody. Tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim została przerwana. 600 osób zostało całkowicie odciętych od świata. Z kolei w Głuchołazach w powiecie nyskim napór wody zniszczył most tymczasowy. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać. W Nysie woda zalała szpital. Pod wodą są także ulice Kłodzka. Ewakuowani ludzie z najbardziej dotkniętych przez powódź miejsc są przywożeni do specjalnego punktu w Szkole Podstawowej numer 3. Niszczycielski żywioł opanował również Jelenią Górę.

Powódź zebrała już także śmiertelne żniwo. Dwie osoby utonęły. Mamy pierwszy potwierdzony zgon przez utonięcie, w powiecie kłodzkim - poinformował rano premier. Z kolei zwłoki innego mężczyzny znaleziono w korycie potoku w Bielsku-Białej w Śląskiem.

