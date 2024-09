Chodzi o rozporządzenia Rady Ministrów udzielenia nadzwyczajnego wsparcia finansowego sektorowi owoców i warzyw oraz sektorowi wina dotkniętym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi.

Nabór wniosków o wsparcie i wypłaty środków przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Budżet wsparcia to 37 mln euro z pieniędzy unijnych i 74 mln euro z państwowej kasy.

Zasady otrzymania pomocy

Pomoc finansową będzie mógł otrzymać producent rolny, w którego gospodarstwie w 2024 r. wystąpiły szkody w roślinnej produkcji rolnej na poziomie przekraczającym 30 proc. średniej rocznej roślinnej produkcji z lat 2021-2023 albo z 3 lat w okresie 2019-2023, z pominięciem roku o najwyższej i o najniższej wielkości tej produkcji i w którego uprawach wystąpiły szkody na poziomie co najmniej 40 proc. plonów spowodowane przez przymrozki wiosenne w okresie od 15 do 30 kwietnia 2024 r. lub grad w okresie od 1 do 31 maja 2024 r., udokumentowane protokołem z prac komisji powołanej przez wojewodę.

Wsparcie będzie przeznaczone dla producentów rolnych, którzy uprawiają m.in. drzewa owocowe, winorośl, maliny, truskawki czy porzeczki.

Stawki wsparcia dla rolników będą zróżnicowane w zależności od poziomu strat oraz rodzaju uprawy. Wysokość stawki pomocy w zależności od poziomu strat. Dla grupy I owoców obejmujących plantacje agrestu, aronii i porzeczki dopłaty wynoszą od 1,5 do 3 tys. zł; dla II grupy (brzoskwinia, czereśnia, grusza, inne owoce jagodowe, jabłoń, morela, orzech włoski, śliwa, wiśnia, porzeczka) - wsparcie jest na poziomie 2,5-5, tys. zł; dla III grupy (borówka, jeżyna, malina, truskawka, winorośl) - pomoc wynosi 3 - 6 tys. zł. Na najwyższe dopłaty mogą liczyć producenci, którzy ponieśli straty powyżej 70 proc.

Wnioski o pomoc będzie można składać do ARiMR od 1 do 22 października 2024 r. Pomoc zostanie wypłacona do 31 grudnia 2024 r.