Sejm jednogłośnie uchwalił w środę ustawę o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę PiS, według której środki na inwestycje w produkcję amunicji miałyby nie pochodzić z budżetu MON.

Zdjęcie ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Ustawa daje podstawy do przekazania środków na inwestycje w zdolności produkcyjne amunicji do Funduszu Inwestycji Kapitałowych; chodzi o przekazanie kwoty 3 mld zł. Z tej kwoty 2 mld zł mają zostać przekazane ze środków resoru obrony narodowej, pozostały miliard ma zostać przekazany w postaci papierów wartościowych RARS. Dzięki tym środkom Fundusz będzie mógł inwestować w zakłady, które złożą odpowiednie wnioski, by mogły zaangażować się w budowę fabryki amunicji.

Za uchwaleniem ustawy byli wszyscy głosujący, czyli 424 posłów.

W trakcie prac w Sejmie klub PiS złożył poprawkę, zgodnie z którą Ministerstwo Aktywów Państwowych miałoby znaleźć środki na produkcję amunicji, nie uszczuplając budżetu MON. Komisja negatywnie zaopiniowała poprawkę. Za poprawką zagłosowało 179 posłów, przeciw było 230, wstrzymało się 16.

Projekt ustawy przygotował rząd, który przyjął go w ubiegłym tygodniu.

Fundusz Inwestycji Kapitałowych to fundusz celowy zarządzany przez MAP; jego podstawowym celem jest nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów przez Skarb Państwa.