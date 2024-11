Trzy kolejne przypadki wścieklizny – u psa, lisa i sarny – wykryto w Lubelskiem. W tym roku stwierdzono już 25 ognisk tej choroby. Służby apelują o szczepienia zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie, planowany jest też odstrzał sanitarny lisów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Smyl poinformowała, że badania potwierdziły obecność wirusa wścieklizny u kolejnych zwierząt - psa, lisa oraz sarny w powiecie tomaszowskim.

Jak dodała, zarażonego wścieklizną psa znaleziono w jednym z gospodarstw, natomiast sarna została znaleziona na polu. Była martwa.

Ten lis ten zaatakował człowieka, który spacerował z psem po lesie. Człowiek ten w samoobronie zabił lisa i przekazał służbom - powiedziała Smyl. Nie podała innych szczegółów zdarzenia.

Blisko 30 ognisk wścieklizny w Lubuskiem

Dotąd w tym roku w województwie lubelskim wykryto 25 ognisk wścieklizny. Większość - 14 ognisk - stwierdzono w listopadzie, w październiku było ich siedem. Chorobę wykryto u różnych zwierząt, głównie u lisów, ale też u kotów, jenotów, psa, sarny, a nawet u krowy.



Przypadki wścieklizny wystąpiły w różnych miejscowościach południowowschodniej części województwa. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał rozporządzenie wyznaczające obszary zagrożone wścieklizną - obejmują one cały powiat tomaszowski oraz części powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego i biłgorajskiego.



Na wyznaczonych obszarach obowiązuje szczepienie przeciwko wściekliźnie kotów powyżej trzeciego miesiąca życia. W Polsce szczepienia przeciwko wściekliźnie obowiązkowe są dla psów powyżej trzeciego miesiąca życia. Natomiast szczepienie kotów obowiązuje w miejscach, gdzie została stwierdzona wścieklizna i wyznaczono obszar zagrożony.



Weterynarze zalecają właścicielom kotów, aby niezależnie od tego czy mieszkają na terenach zagrożonych wścieklizną czy nie - zaszczepili swoje zwierzęta, zwłaszcza te koty, które wychodzą na zewnątrz. Przypominają, że możliwe są także szczepienia innych gatunków zwierząt m.in. bydła.

Policja przypomina o obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie

O obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie psów i kotów przypomina też policja. Funkcjonariusze na terenach wyznaczonych jako obszary zagrożone informują o tych obowiązkach i kontrolują ich wypełnianie.

W 10 przypadkach właściciele zwierząt, które nie były zaszczepione, zostali ukarani mandatami. W trzech przypadkach, gdy uchylali się od tego obowiązku lub odmawiali zaszczepienia zwierząt skierowaliśmy wnioski do sądu o ukaranie - powiedział rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek.



Wicewojewoda lubelski Andrzej Maj poinformował, że trwają rozmowy i ustalenia, aby wprowadzić dodatkowy odstrzał sanitarny drapieżników, które są nosicielami tej choroby. Musimy sobie jakoś z tymi ogniskami wścieklizny poradzić, wyjść z tej sytuacji, która jest dość niebezpieczna - powiedział.



Polecenia dotyczące odstrzału sanitarnego lisów na terenach wyznaczonych jako zagrożone wścieklizną wydała już Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Jak wyjaśniła, odstrzał taki przeprowadza się, gdy jest dużo zwierząt, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Okres odstrzału sanitarnego przewidziałam do końca lutego przyszłego roku. Nie znamy jeszcze dokładnej liczby tych lisów, powiatowi lekarze weterynarii będą się porozumiewać w tej sprawie z właściwymi obwodami łowieckimi - powiedziała Smyl. Jej zdaniem odstrzały mogą się rozpocząć w przyszłym tygodniu.



Lekarze weterynarii podkreślają, że dzięki regularnym szczepieniom dzikich lisów prowadzonych w ostatnich 20 latach skutecznie zapobiegano rozprzestrzenianiu się wścieklizny. Jednak w Ukrainie, z powodu wojny, działania prewencyjne zostały znacznie ograniczone, dlatego z Ukrainy do Polski migrują chore zwierzęta. W ciągu trzech kwartałów tego roku na Ukrainie stwierdzono ponad 800 ognisk wścieklizny, z czego 570 dotyczy zwierząt domowych. Nie możemy założyć, że sytuacja się zmieni na lepsze w najbliższym czasie, bo konflikt zbrojny tam wciąż trwa - dodał Smyl.



W tym roku na terenie woj. lubelskiego przeprowadzono trzy akcje szczepienia dzikich lisów i jenotów - każdorazowo rozprowadzono ponad 700 tys. dawek szczepionki.



Wścieklizna jest niebezpieczną, nieuleczalną i śmiertelną chorobą. Głównym nosicielem wścieklizny w Polsce jest lis rudy. Do zakażenia człowieka dochodzi najczęściej w wyniku pogryzienia przez chore zwierzę. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania wściekliźnie są szczepienia ochronne.