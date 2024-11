Potwierdziły się doniesienia reportera RMF FM Stanisława Pawłowskiego - mieszkańcy gdyńskiego Śródmieścia mogą już pić wodę z kranu. Badania próbek wody wykluczyły obecność jakichkolwiek bakterii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

12 tys. mieszkańców gdyńskiego Śródmieścia od kilku tygodni musiało gotować wodę przed spożyciem z powodu wykrycia w wodociągach bakterii z grupy coli. We wtorek informowaliśmy, że urzędnicy z Gdyni mają nadzieję rozwiązać problem zanieczyszczonej wody jeszcze w tym tygodniu .

Nasze doniesienia potwierdziły się - gdyński magistrat przekazał w środę, że woda w kranach jest już przydatna do spożycia. Wykazały to szczegółowe badania kilkudziesięciu próbek wykonywane w ostatnich tygodniach zarówno przez PEWIK Gdynia, jak i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni.

W komunikacie podkreślono, że od czasu, kiedy w wodzie dostępnej w Śródmieściu wykryto bakterie grupy coli i podjęto decyzję o jej warunkowej przydatności do spożycia, PEWIK Gdynia natychmiast przystąpiła do prac naprawczych. Po ich zakończeniu, przez kilka dni pobierano próbki wody z różnych ujęć w centrum miasta, aby mieć pewność co do jej jakości.

"Badania próbek wody przeprowadzono w zakresie parametrów mikrobiologicznych, takich jak bakterie grupy coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. Celsjusza" - poinformował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni.

"Na podstawie badań zgodności z próbek wody stwierdza się, że jakość wody w strefie zasilania Gdynia Śródmieście spełnia wymagania w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi" - dodano w komunikacie.

Można składać reklamacje

Mieszkańcy gdyńskiego Śródmieścia, którzy zostali dotknięci problemem, mogą liczyć na możliwość składania reklamacji.

Mamy procedury odpowiednio opracowane odnośnie takiej sytuacji. Wnioski reklamacyjne oczywiście można składać poprzez nasze biuro obsługi klienta - mówiła we wtorek w rozmowie z RMF FM Anna Szpajer, rzeczniczka prasowa PEWIK Gdynia.

Awaria z końca października

Przyczyną pojawienia się bakterii grupy coli w sieci wodociągowej w centrum Gdyni może być poważna awaria, która 31 października sparaliżowała ruch na zjeździe z obwodnicy Trójmiasta.

Woda tryskała wówczas z ziemi, zalewając skrzyżowanie ul. Morskiej z obwodnicą Trójmiasta.

Siła strumienia była na tyle duża, że powstała dziura w chodniku. Naprawa wodociągu trwała całą noc.