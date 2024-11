Wychowawca usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą małoletnią, został zatrzymany

/ Bartłomiej Paulus / RMF MAXX

Po analizie monitoringu ustaliliśmy, że doszło do pobicia wychowanka, który następnie podjął próbę samobójczą - mówiła wczoraj Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Wychowawcy zostały postawione zarzuty znęcania się nad małoletnim, który "pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności". Mężczyzna został zatrzymany. Znęcanie się polegało na szarpaniu, biciu po głowie, kopaniu 13-latka. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego samego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako działanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie - dodała prokurator.

Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

/ Bartłomiej Paulus / RMF MAXX