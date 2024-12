Policyjny pościg ulicami Bydgoszczy. Funkcjonariusze zatrzymali zatrzymali mężczyznę oraz kobietę, którzy byli poszukiwani. 26-latek uciekał, bo kierował autem nie mając do tego uprawnień, dodatkowo był pod wpływem marihuany i metaamfetaminy.

/ Policja Bydgoszcz /

Bydgoska policja opublikowała spektakularny film z pościgu za 26-letnim kierowcą.



Pościg rozpoczął na skrzyżowaniu ulicy Fordońskiej i Fabrycznej w Bydgoszczy.

Kilka dni temu funkcjonariusze oczekujący na zmianę świateł zwrócili uwagę na osobowego opla, który nie zatrzymał się na czerwonym świetle, tylko przyśpieszył i przejechał przez skrzyżowanie. Policjanci ruszyli za nim.

Mężczyzna uciekał ul. Fordońską, popełniając przy tym kolejne wykroczenia drogowe. Po kilku minutach ucieczki porzucił pojazd i wraz z pasażerką zaczął uciekać do lasu.

Tam chwilę później zatrzymali ich policjanci.

Okazało się, że za kierownicą siedział 26-latek z powiatu radomszczańskiego, a z nim jechała 27-latka z powiatu chełmińskiego. Po sprawdzeniu ich danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że oboje są poszukiwani.

To jednak nie wszystko. Mężczyzna był pod wpływem marihuany i metamfetaminy. Wyszło również na jaw, że kierował on autem bez uprawnień.



Mieszkaniec województwa łódzkiego został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań, a w konsekwencji do aresztu śledczego w Bydgoszczy, gdzie rozpoczął odbywanie wcześniej zasądzonej kary.





