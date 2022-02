Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla włamywacza podejrzanego o postrzelenie policjanta w głowę z pistoletu pneumatycznego. Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas czwartkowej interwencji w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według policji, 31-latek mógł być pod wpływem środków odurzających.

Usłyszał między innymi zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Przyznaje się do winy.

Postrzelony policjant wyszedł już ze szpitala.

Był pobudzony i zachowywał się irracjonalnie

3 lutego przed godziną 19 policjanci pojechali do jednego z mieszkań, po tym jak otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który się tam włamał. Z informacji wynikało, że jest on pobudzony i zachowuje się w sposób irracjonalny. "Mogło to zagrażać życiu mieszkańców" - pisze w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Mundurowi musieli działać szybko i skutecznie, by zneutralizować zagrożenie. Gdy weszli do korytarza prowadzącego wprost do lokalu, 31-latek wyciągnął pistolet i postrzelił policjanta w głowę. Mężczyzna ten został niezwłocznie obezwładniony i zatrzymany. Chwilę później zabezpieczono też pistolet pneumatyczny, którego użył - informował Łukasz Dutkowiak z Zespołu Prasowego wrocławskiej KWP.



Policjant trafił do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. Lecznicę jednak już opuścił.



Napastnik był już wcześniej karany za inne przestępstwa.