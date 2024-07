Połamane drzewa i konary spadały na chodniki, drogi powiatowe i gminne. Strażacy na bieżąco usuwają konary.



Jak podały służby wojewody warmińsko-mazurskiego, powalone przez wiatr drzewa spadały na linie energetyczne powodując awarie. Bez prądu pozostaje blisko 10 tysiący odbiorców, głównie we wschodniej części województwa, m.in. powiatach mrągowskim, piskim, giżyckim i kętrzyńskim.



Energetycy pracowali całą noc i pracują dalej, sukcesywnie usuwając awarie - przekazał dyżurny wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.



Jak informuje straż pożarna, dwie osoby zostały ranne. W Wilkasach koło Giżycka rowerzystka w wieku ok. 60 lat została przygnieciona przez drzewo. Nieprzytomnej kobiecie udzielono pomocy medycznej i przetransportowano ją karetką do szpitala. W Olsztynie przy ul. Jagiełły złamana gałąź spadła na przechodzącego mężczyznę, który z obrażeniami nóg trafił do szpitala.

Burze przesuwają się na wschód regionu, w okolice Szczytna, Pisza i Mrągowa.