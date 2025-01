Uwaga na oszustów podszywających się pod funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. CBŚP ostrzega przez mailami rozsyłanymi przez przestępców. Chcą oni w ten sposób wykraść nasze dane.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Za pomocą poczty elektronicznej masowo wysyłane są informacje, których autorami mają być policjanci CBŚP. Ostrzegają, że komputer adresata został zajęty przez służby w związku z tym, że wykryto np. dziecięcą pornografię. Są też groźby, że taka osoba zostanie zarejestrowana jako przestępca seksualny, a sprawa będzie transmitowana przez telewizję.

To oszustwo - ostrzega CBŚP, apelując, by nie odpowiadać na tego rodzaju korespondencję, nie przekazywać nadawcom naszych danych osobowych oraz informacji umożliwiających zdalny dostęp do komputera czy naszych internetowych kont bankowych.

Policjanci podkreślają ponadto, by nie klikać w linki przesyłane z taką korespondencją i nie skanować przesyłanych kodów QR.